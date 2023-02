Bimbo di 4 anni precipita da balcone, tragedia sfiorata in Salento

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di sabato 11 febbraio a Lucugnano, frazione di Tricase (Lecce). Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone della casa al primo piano di uno stabile, cavandosela con una frattura a una gamba.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma sembra che il piccolo si trovasse sul balcone con il papà impegnato a rimuovere gli addobbi natalizi. Forse, il piccolo si è sporto troppo cadendo da un’altezza di 3 metri.

Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase dove è stato medicato per la frattura. Non gli è stato riscontrato alcun trauma cranico, ma è comunque tenuto sotto osservazione. Indagano i carabinieri.

Condividi su...



Linkedin

email