Beppe Grillo: “Il M5S è morto, ma nascerà un nuovo progetto”

Beppe Grillo scuote la scena politica con un video registrato su un carro funebre, annunciando la fine del Movimento 5 Stelle e l’avvio di una nuova avventura politica. Secondo il fondatore, il Movimento sarebbe stato “disintegrato” da Giuseppe Conte, definito “il Mago di Oz”.

“Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. Il suo humus non è morto”, ha dichiarato Grillo, promettendo di rivelare presto il suo nuovo progetto. Rivolgendosi agli elettori in vista del voto-bis della Costituente, aggiunge: “Andate a votare o andate per funghi, io non mi offendo. Ma questo Movimento avrà un decorso meraviglioso, con voi o senza di voi”.

In serata, la replica di Conte non si è fatta attendere: “Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno e non vuole andare per funghi”.

Un confronto che segna una rottura definitiva tra Grillo e il leader pentastellato.

