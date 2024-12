Stellantis e crisi Mezzogiorno: Palmisano chiede interventi concreti

“Da Pomigliano d’Arco a Melfi: qualcuno del governo si sta interessando delle vertenze reali nel Mezzogiorno legate a Stellantis? O, come sempre, si procede a spot, dimenticando chi è davvero in difficoltà? È urgente intervenire a tutela di questi lavoratori”. Questo l’appello lanciato dall’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, in riferimento alle proteste dei lavoratori di Trasnova in provincia di Napoli e alle crescenti preoccupazioni a Melfi per i dipendenti di Stellantis e delle aziende dell’indotto logistico.

“Esprimo la mia vicinanza ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali impegnati su questi difficili fronti. Si tratta di situazioni delicate che richiedono risposte concrete, di fronte al dramma di centinaia di famiglie. Il tessuto già fragile del Mezzogiorno – conclude Palmisano – ha bisogno di prospettive reali e non di proclami privi di contenuti”.

Le vicende dei lavoratori di Stellantis e delle imprese collegate evidenziano la necessità di una strategia chiara e di interventi efficaci per sostenere il Sud Italia, dove il rischio di impoverimento sociale ed economico è sempre più alto.

