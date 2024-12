Napoli ha celebrato l’8° Premio Women Value Company di Intesa Sanpaolo

Si è tenuta a Napoli, nelle Gallerie d’Italia, l’ottava edizione del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, un’iniziativa nata in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario per promuovere l’imprenditoria femminile. L’evento rappresenta una categoria speciale del prestigioso Premio Marisa Bellisario ed è stato un’occasione per valorizzare le migliori pratiche di inclusione e sostenibilità attuate da piccole e medie imprese italiane.

Un impegno concreto verso l’imprenditoria femminile

Intesa Sanpaolo, promotrice dell’iniziativa, ha confermato il proprio supporto finanziario con un plafond di un miliardo di euro nell’ambito del programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”. Tale programma si inserisce nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinando risorse significative a sostenere progetti legati alla digitalizzazione, innovazione e parità di genere.

Premiate le eccellenze italiane

Tra le oltre 1400 candidature, sono state selezionate due vincitrici nazionali:

• Stella Stefanelli di Lab.Instruments Srl (Castellana Grotte, Bari), premiata nella categoria “Piccole Imprese” per il suo impegno nella conciliazione tra lavoro e vita privata, oltre che per il forte impatto sociale.

• Azzurra Morelli, CEO di Pellemoda (Empoli), vincitrice per le “Medie Imprese” grazie alle sue iniziative innovative nel settore della moda e della sostenibilità ambientale.

Assegnate anche due menzioni speciali

• Carmela Cammarano di Agrimolina (Roccadaspide, Salerno) per la categoria “Donne per il Made in Italy”.

• Maria Cristina Rizzo della Fondazione Le Costantine (Uggiano la Chiesa, Lecce) per la categoria “Donne per il Sociale”.

Un messaggio di inclusione e sostenibilità

L’evento ha messo in luce l’importanza di sostenere le donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria, in un paese dove il tasso di occupazione femminile (57,7%) è ancora lontano dalla media europea. Le imprese premiate rappresentano un modello virtuoso, capace di coniugare performance economiche, innovazione e welfare aziendale.

Prospettive per il futuro

Con l’edizione 2024, il Premio Women Value Company rinnova il suo obiettivo di promuovere una cultura aziendale attenta alla parità di genere e alla sostenibilità, confermando il ruolo delle donne come motore di innovazione e crescita economica nel panorama imprenditoriale italiano.

