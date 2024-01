Benevento, Auteri: ‘Errore dell’arbitro sul rigore’

(Di Lorenzo Ruggieri) Gioia e rimpianto. Emozioni contrastanti emergono dalle dichiarazioni di Gaetano Auteri, tecnico del Benevento, al termine del pareggio contro il Taranto: “Il risultato è equo, siamo passati due volte in vantaggio ma resta il rammarico per alcuni episodi. Abbiamo commesso degli errori, uno lo ha commesso anche l’arbitro in occasione del rigore assegnato agli avversari ma accettiamo il pareggio. Il Taranto gioca un calcio molto verticale e non sempre siamo riusciti a pulire il gioco. Nella ripresa lo abbiamo fatto e siamo passati subito in vantaggio. Il Taranto, però, è una squadra forte e vincere qui non è mai facile”.

