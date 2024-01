Matera, Ferrara firma il blitz sul campo del Santa Maria Cilento

(Di Roberto Chito) Il Matera porta a casa la terza vittoria consecutiva e si piazza al quarto posto in solitaria superando Fidelis Andria e Casarano. La squadra di Panarelli la spunta 1-0 sulla Santa Maria Cilento e in dieci prima e in nove poi resiste agli assalti della squadra giallorossa.

Parte bene il Matera che si fa vedere per ben due volte con Mokulu ma Spina in entrambe si oppone. Padroni di casa che rispondono con l’incornata di Maiese che termina di poco a lato. Al 40’ i biancoazzurri passano in vantaggio. Nasce tutto da una rimessa laterale: palla per Mokulu che spalle alla porta apparecchia per Ferrara che stampa in rete. Il Matera, rischia il pasticcio poco dopo: indecisione della difesa con Coulibaly che prova a beffare Tartaro fuori dai pali: palla fuori.

Nella ripresa, il Matera perde Sepe per doppia ammonizione nel giro di 8 minuti. Santa Maria Cilento che preme sull’acceleratore ma sono i biancoazzurri che vanno vicini a chiuderla. Al 21’ Mokulu spreca un bel contropiede calciando alto. La partita scorre via senza grandi emozioni, ma al 38’ i biancoazzurri restano addirittura in nove. Rosso diretto a Mokulu per fallo in area. Perdono un uomo anche i padroni di casa con Gaeta che viene espulso. Inutile forcing finale per i cilentani. Il Matera resiste e si porta a casa la seconda vittoria consecutiva.

Santa Maria Cilento-Matera 0-1



Reti: al 40’ pt Ferrara (M)

Santa Maria Cilento (4-3-3): Spina, Ferrante (dal 45’st Gassama), Brugaletta, Cocino, Coulibaly (dal 33’st Gaeta), Della Corte (dal 24’st Salzano), Chironi, Nunziante, Catalano, Tedesco, Maiese. A disposizione: Cannizzaro, Campanella, Borgia, Mudasiru, Szymanski, Bonfini. Allenatore: Rogazzo.

Matera (3-5-2): Tartaro, Sirimarco (dal 16’st Gningue), Cipolletta, Sepe, Tumminelli (dal 43’st Prado), Di Palma, Agnello, Maltese (dal 11’st De Nova), Parisi (dal 22’st Lucas), Ferrara (dal 16’st Delvino), Mokulu. A disposizione: Paparella, Russo, Cirio, Infantino. Allenatore: Panarellli.

Arbitro: Orlandi di Siracusa. Assistenti: Manni di Savona e De Simone di Roma Uno.

Ammoniti: Chironi e Cocino (SMC) e Parisi, Sepe e Tartaro (SMC).

Note: Giornata fredda su Santa Maria di Castellabate. Terreno di gioco in sintetico. Espulsi: al 8’st Sepe (M) per doppia ammonizione, al 38’st Mokulu (M) per espulsione diretta, al 41’st Gaeta (SMC) per espulsione diretta. Angoli: 3-2 per la Santa Maria Cilento. Recupero: 1’ pt e 7’ st. Spettator: 500 circa con 140 provenienti da Matera.

