BRINDISI- Si è conclusa nella mattinata di oggi, 6 gennaio, l’iniziativa solidale “Epifania nei parchi e nei quartieri – la calza della solidarietà” patrocinata dall’amministrazione comunale e dall’assessore Sport e parchi Oreste Pinto.

Calze con dolciumi e giochi sono state consegnate ai bimbi di tutti i quartieri, ai piccoli della Pediatria dell’ospedale Perrino, nelle strutture che ospitano famiglie in difficoltà e bimbi assistiti e presi in carico dai Servizi sociali comunali. Tutto è avvenuto nel rigoroso rispetto delle normative anti-covid.

“É stata un’occasione per portare un piccolo pensierino ai bimbi di tutti i quartieri, ma soprattutto, per far sentire ancor di più la vicinanza della città a quei piccoli che vivono in condizioni difficili- ha detto l’assessore Oreste Pinto – regalando anche a loro la magia della sorpresa in un periodo particolarmente complesso”.

“É stata una gioia immensa leggere la felicità nei loro occhi e ricevere messaggi di ringraziamento dai loro familiari e dagli operatori delle strutture. Il loro sorriso ci ripaga di tutto l’impegno profuso” ha continuato l’assessore Pinto ringraziando per la collaborazione le associazioni presenti all’iniziativa.