BARI – Alla luce degli eventi accaduti durante lo spettacolo del 31 dicembre all’interno del Teatro Petruzzelli, il sindaco Antonio Decaro, con una nota inviata nei giorni scorsi, ha chiesto al Soprintendente della Fondazione Petruzzelli, l’avvio di un’indagine per individuare i responsabili, che a ridosso della mezzanotte, in spregio alle norme anticovid, avevano improvvisato il cosiddetto “trenino beneagurante” attraversando la platea del Teatro Petruzzelli.

La necessità di fare chiarezza su quanto accaduto ha spinto il sindaco – come scritto nella sua nota al Soprintendente – a richiedere una verifica puntuale delle immagini della serata che, con tutta la loro portata diseducativa e scorretta, in un momento in cui si richiede sobrietà e rispetto nei comportamenti individuali e collettivi, hanno provocato sdegno e comprensibili polemiche, rischiando di compromettere il successo di una iniziativa che aveva come obiettivo quello di promuovere la città e il suo teatro su canali radio-televisivi nazionali.

Già seduta stante, durante la serata, lo stesso sindaco accortosi dalla visione dei monitor tv, di quanto stava accadendo, aveva richiesto con fermezza di ripristinare l’ordine in sala.

Ad esito dell’indagine, avviata immediatamente dai responsabili della Fondazione, sono state accertate le responsabilità di alcuni operatori della ditta esterna, addetti al servizio di sala e accoglienza, che avrebbero, noncuranti del loro ruolo e del comportamento richiesto, improvvisato “il trenino”.

Alla società responsabile degli addetti, la Fondazione ha in queste ore formalmente contestato l’inadempimento contrattuale con relativa applicazione della penale non valutando accettabile le giustificazioni fornite a discolpa di quanto accaduto.