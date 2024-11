BCC San Marzano ospita ‘MiniPia’ per lo sviluppo del territorio

Mercoledì 20 Novembre2024, alle ore 16.00, la BCC San Marzano ospita l’incontro MiniPia: sfide e opportunità per lo sviluppo del territorio, in collaborazione con la Regione Puglia e Puglia Sviluppo.

Per valorizzare questo momento di confronto e di aggiornamento per le imprese e i liberi professionisti del territorio pugliese sulle ultime novità legate alle misure agevolative del MiniPia, intervengono insieme al Presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma, l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, il Direttore di Puglia Sviluppo Antonio De Vito, l’Amministratore delegato di Claris Leasing e Claris Rent, Michele Bini. Modera l’incontro il giornalista Rai Giancarlo Fiume.

La sfida attuale per il credito cooperativo è garantire consulenza qualificata e supporto costante alle imprese, anche attraverso incontri mirati a sensibilizzare le realtà locali sulle modalità di accesso a fondi dedicati che possono tradursi, con strumenti adeguati e progettualità lungimiranti, in un forte impulso per l’economia del territorio, all’interno di un mercato sempre più globale.

