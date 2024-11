Puglia: aumenta speranza di vita, ma la popolazione invecchia

La speranza di vita dei pugliesi ha raggiunto 80,9 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne, per una media regionale di 82,8 anni. Venti anni fa, le aspettative di vita erano inferiori: 78,6 anni per gli uomini e 83,7 per le donne, con una media complessiva di 81,1 anni.

Tuttavia, come sottolinea Davide Stasi, data analyst dell’Osservatorio Economico Aforisma, questo miglioramento è accompagnato da un aumento dell’indice di vecchiaia, passato da 102,3 a 201,1 negli ultimi due decenni, indicatore di una popolazione sempre più anziana.

Parallelamente, il tasso di natalità è diminuito, scendendo da 10 a 6,6 ogni mille abitanti, mentre il tasso di mortalità è salito da 7,7 a 11 per mille. Negativo anche il saldo migratorio e il tasso di crescita naturale, evidenziando una crescita complessiva della popolazione in rallentamento. Anche l’età media della popolazione è aumentata sensibilmente, passando da 39,9 anni nel 2004 a 46,3 nel 2024.

Gli indicatori analizzati dall’Osservatorio Aforisma, basati su dati Istat, fotografano una Puglia che invecchia, con meno nascite e un aumento dell’età media al parto, passata da 30,4 a 32,5 anni. Un quadro che mette in luce le sfide demografiche della regione nei prossimi anni.

