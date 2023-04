BAT: Contrasto alla criminalità, quattro arresti dei Carabinieri

Un’azione incisiva e corale. Possiamo sintetizzare così l’ultimo mese e mezzo dei Carabinieri della Compagnia di Barletta, in particolare del N.O.R. e delle Stazioni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia.

I Carabinieri di Trinitapoli hanno arrestato un ventinovenne, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo, e un ventunenne responsabile del reato di evasione.

I militari di San Ferdinando di Puglia hanno deferito per rapina aggravata e lesioni personali un trentottenne ritenuto responsabile di aver aggredito il titolare di un distributore automatico h24 al fine di farsi consegnare denaro contante. Deferite altre due persone per sequestro di persona, rapina e furto aggravato.

I Carabinieri della Sezione operativa, al termine di un’articolata indagine, hanno portato in carcere un trentottenne barlettano, per lesioni personali e ricettazione, posti in essere a Margherita di Savoia nell’agosto scorso.

