Barletta, trovato un tasso nei giardini del Castello

BARLETTA – Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un tasso trovato all’interno dei locali adibiti a toilette nel castello di Barletta.

Non appena ci si è accorti della anomala presenza, si è provveduto ad allertare il Comando Carabinieri Forestali ed attivare il Nucleo Operativo Recupero e Tutela Fauna Selvatica che è intervenuto nell’immediato. L’animale, spaventato dalla situazione in cui si è venuto a trovare, è stato prelevato con le dovute accortezze dagli addetti al recupero e trasportato presso l’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto. Il tasso sarà sottoposto ad una attenta visita e se il suo stato di salute risulterà ottimale sarà rimesso in libertà nel suo habitat naturale.

Condividi su...



Linkedin

email