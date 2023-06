Basket: Virtus Molfetta progetta la stagione 2023/204

Se la mente di molti tifosi è ancora ferma all’ultimo quarto di gara 4 dei playoff promozione o ancor meglio ai festeggiamenti per essere approdati in Serie B Interregionale, la dirigenza della Virtus Basket Molfetta, già da diverse settimane, è a lavoro per disegnare la stagione 2023/2024. Una stagione che, per certi versi, è già ampiamente iniziata.

Tra i punti di forza della dirigenza e di tutto lo staff biancoazzurro che hanno portato, soltanto qualche mese fa, al trionfo, c’è proprio la progettazione e la strutturazione societaria. In questa nuova stagione sportiva sarà questo un aspetto di maggiore rilevanza per raggiungere i nuovi obiettivi che la Virtus si è posta.

Due le principali difficoltà da affrontare: la nuova categoria e soprattutto la Nuova Riforma dello Sport che entrerà in vigore dal 1° luglio. La serie B interregionale è la categoria che la Virtus Basket Molfetta merita di disputare dopo l’entusiasmante stagione sportiva appena conclusa ed è per questo che, nonostante diverse incognite circa la composizione dei vari gironi e dello svolgimento del campionato stesso, la società è già a lavoro per allestire un roster di qualità capace di affrontare al meglio la nuova avventura.

La stagione 2023/2024 sarà per la società biancoazzurra quasi come un doppio salto: a quello di categoria si aggiunge la necessità di doversi confrontare con quanto imporrà dal prossimo mese la nuova riforma sportiva. Oneri burocratici e non solo a cui anche la Virtus dovrà adempiere.

Dunque, il “motore” della Virtus Basket Molfetta è già acceso e roboante e ben presto inizierà ad aumentare i propri giri per essere in pista, pronto per dare il massimo. Nei prossimi giorni sarà resa nota la composizione dello staff tecnico 2023/2024.

