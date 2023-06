Basket B/Int: Virtus Molfetta, Mauro Lot confermato diesse

Programmazione e lungimiranza. Come sottolineato, sono queste le basi su cui la Virtus Basket Molfetta ha intenzione di continuare a costruire il proprio futuro. La stagione 2023/2024 della società biancoazzurra è iniziata nei tempi e nei modi già prestabiliti. Tutto questo ai fini di presentarsi, nei prossimi mesi, con un roster competitivo che possa continuare a dare soddisfazioni nella nuova categoria conquistata: la Serie B interregionale.

Per farlo, la società guidata da Andrea Bellifemine ha deciso di puntare ancora una volta sull’esperienza di uno di quegli uomini che hanno contribuito, la passata stagione, a mettere su una squadra eccellente, capace di recitare un ruolo da protagonista. Ed è per questo che per il quarto anno consecutivo il ruolo di direttore sportivo sarà affidato a Mauro Lot, classe ’97, figlio dell’ex giocatore di basket Davide Lot. La società biancoazzurra ha deciso di puntare ancora su di lui, dando continuità a quanto fatto in questi anni in un percorso che punta a una crescita sportiva ulteriore.

Soddisfazione, gratitudine e tanta voglia di mettersi a lavoro è quanto si evince dalle prime dichiarazioni di Mauro Lot per questa stagione 2023/2024. «Ho addosso ancora i brividi per lo scorso finale di stagione che ha ripagato con i suoi frutti un lavoro condiviso con la società – commenta Lot -. Per questo non posso che ringraziare lo staff dirigenziale della Virtus per questa riconferma e per la fiducia concessami per la quarta stagione consecutiva. Il mio primo invito è rivolto, ancora una volta, al pubblico affinchè ci sostenga come fatto lo scorso anno. La prossima stagione sarà ancora più bella ed entusiasmante”, conclude Mauro Lot.

