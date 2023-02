Basket: Virtus Molfetta chiamata a rimettersi in marcia

Non sono state sicuramente due belle prestazioni quelle mostrate dalla DAI Optical Virtus Basket Molfetta nelle relative due uscite. L’ultima, purtroppo, è coincisa anche con una sconfitta. L’obiettivo di andare oltre i sei risultati utili di fila si è infranto in quel di Mola domenica scorsa, tuttavia le capacità di ripartire sono insite nei biancoazzurri e dovranno essere sfruttate da subito.

Il banco di prova sarà il match interno con il Sunshine Bk Vieste in programma domenica 12 febbraio alle ore 19.30 al Pala Poli di Molfetta. Il pubblico di casa, come già dimostrato, sarà quell’arma in più da utilizzare per avere la meglio su avversari già affrontati e battuti nel match di andata.

La Virtus ha bisogno di tornare a far punti per essere certa di poter disputare i playoff quando mancano cinque giornate dal termine della regular season e con almeno due march duri da dover ancora affrontare: Lucera e Adria Bari.

La sconfitta rimediata con il Mola ha indubbiamente lasciato l’amaro in bocca ai biancoazzurri. Una partita persa negli ultimi due quarti seppure ben impostata nei primi due. In settimana i due coach Sergio Carolillo e Guido Vittorio hanno analizzato insieme al roster l’ultimo match evidenziando i punti di criticità.

Tornare a fare risultato subito è uno degli obblighi a cui è chiamata la Virtus già con il Vieste, provando magari a ovviare a quegli errori commessi proprio nell’ultimo match. Sarà necessario rialzare la percentuale dei tiri sia dal campo che dalla lunetta. Al momento sono 22 i punti in classifica della DAI Optical così come Monteroni e Brindisi che, insieme al Mola e all’Adria Bari, rappresentano le dirette avversarie dei biancoazzurri.

Dopo oltre una settimana di allenamento con i compagni e la prima partita disputata a Mola in maglia baincoazzurra, importanti sono le dichiarazioni rilasciate da Georgi Nikolaev Sirakov. «Conoscevo da tempo questa società perché ho giocato in Puglia per diverso tempo e ho accettato molto volentieri questa chiamata. Sono felice, carico e on vedo l’ora di inserirmi al più presto nei meccanismi. Cercherò di non rompere gli equilibri di questa squadra che sta giocando molto bene perché ha veri leader dentro e fuori dal campo. Voglio sfruttare la mia esperienza in questi campionati per dare supporto a questa squadra in vista dei playoff. La sconfitta di Mola fa ancora male, ma partite di quel tipo ci sono e devono servire per migliorare e capire che in una stagione molto difficile e nessuno ti regala nulla. Io per primo so di non aver giocato bene, ho già fatto un personale esame di coscienza e sono convinto che la situazione migliorerà perché ci sono tutti i presupposti per far bene. Dopo diverse vittorie consecutive la sconfitta ci può stare, ma è necessario rialzarsi subito e lavorare ancora più di prima».

L’analisi del match con Mola e la presentazione di quello con Vieste affidata alle parole dell’assistant coach Guido Vittorio. «Quella di Mola era una partita fondamentale che ci avrebbe permesso di opzionare il secondo posto in classifica e disputare i playoff più agevolmente – sottolinea Vittorio -. Mola è stata più squadra, mentre noi ci siamo disuniti. I nostri errori hanno avvantaggiato gli avversari, ma questo deve farci capire che quando giochiamo di squadra e difendiamo forti possiamo vincere qualsiasi partita. Adesso arriva Vieste che rappresenta una possibilità di riscatto per una partita assolutamente da non sottovalutare. Dobbiamo continuare a lavorare con attenzione negli allenamenti perché solo in questo modo si può far bene».

Sono soltanto 8 i punti sin qui conquistati da Sunshine Bk Vieste che corrispondono a 4 vittorie su 17 partite disputate. All’andata, a Vieste, la Virtus si impose con un netto 84-64 che fa ben sperare per la partita di ritorno. Sunshine Basket Vieste è una squadra giovane che, nonostante il buon avvio di stagione, ha subito l’esperienza di altri roster più attrezzati. Quello del Vieste punta molto su energia e atletismo, e continua a essere un team assolutamente da non sottovalutare.

L’orario di inizio della gara è fissato alle ore 19.30, mentre l’accesso al Pala Poli sarà consentito già a partire dalle ore 19.00 per spettatori muniti di biglietto o abbonamento. Il match tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Sunshine Bk Vieste sarà trasmesso in diretta streaming al link: https://www.youtube.com/live/5xVPy2tIFZk?feature=share

