Basket, torna in Puglia la magia di Jr.NBA FIP U13 Championship

Torna in Puglia la magia di Jr.NBA FIP U13 Championship, il torneo in stile NBA riservato alle società partecipanti ai campionati under 13. Domenica prossima alle 9,30 il via ufficiale al PalaCarrassidi Bari con il Draft Event, il sorteggio che abbinerà le squadre alle franchigie NBA.

Durante l’evento avverrà la consegna delle mitiche canotte NBA, che saranno le divise da gioco del campionato under 13 per l’intera manifestazione. Novantatré le squadre pugliesi al via, 80 maschili e 13 femminili, con la partecipazione di oltre 1000 fra ragazzi e ragazze. Due le leghe maschili tutte pugliesi più una terza condivisa con la Basilicata, mentre le squadre femminili saranno inserite, dopo la fase regionale, in un’unica lega con Abruzzo, Molise e Marche.

«Cominciamo il 2024 – osserva Francesco Damiani, presidente Fip Puglia – con una giornata di grande festa e partecipazione come il sorteggio di Jr.NBA FIP U13 Championship. È uno degli eventi più attesi dai nostri giovanissimi agonisti che domenica prossima conosceranno il nome della propria franchigia. Si tratta di un momento di grande emozione e immedesimazione. È bellissimo vedere i ragazzi stringere fra le mani ed indossare subito le canotte NBA che per tantissimi rappresentano il simbolo dei propri desideri sportivi sin da tenerissima età. Un piccolo grande rito che domenica prossima si rinnoverà al PalaCarrassi di Bari».

Numeri da record per la seconda stagione della partnership fra National Basketball Association e Federazione Italiana Pallacanestro: 18 regioni, 36 leghe, 1077 squadre, più di 15.000 fra giocatrici e giocatori. Cifre praticamente triplicate rispetto al primo anno di una iniziativa unica al mondo come Jr.NBA FIP U13 Championship, che ha visto la Puglia fra le regioni capofila sin dai suoi albori.

Rimane invariato il format già testato lo scorso anno. Dopo la stagione regolare le migliori squadre di ogni singola lega territoriale si affronteranno nei playoff, e fino alla fase conclusiva che decreterà la vincitrice di lega. Novità invece per l’accesso al Final Event, l’evento che assegna l’Anello Jr.NBA FIP 2024 proprio come nella vera NBA. Nel torneo maschile una fase interregionale ridurrà ad otto le partecipanti all’evento conclusivo. Nel torneo femminile invece, tutte e nove vincitrici di lega saranno qualificate all’ultimo atto della Jr. NBA U13 Championship.

