Basket | Inizia l’era Valtur Brindisi, Giuseppe Pagliara: “Qui per amore del territorio”

La New Basket Brindisi ed il gruppo Nicolaus hanno ufficializzato la propria partnership pluriennale con un’apposita conferenza stampa. È stato infatti presentato quest’oggi il nuovo Title and Global Main Sponsor della Stella del Sud: Valtur. L’inizio di una nuova era a Brindisi, con il CEO e Founder del Gruppo Nicolaus Giuseppe Pagliara che ha parlato così ai nostri microfoni: “Valtur nasce proprio per promuovere la valorizzazione turistica del Mezzogiorno. La nostra azienda ha radici ad Ostuni e quindi ci piaceva l’idea di affiancarci ad una realtà importante come la New Basket Brindisi, perché sono altrettanti legati al territorio. In questi anni abbiamo avuto tante sollecitazioni, tante società sportive ci hanno contattato. Questa volta è stato diverso, in primis perché siamo sempre stati tifosi del basket, e quando è nata questa opportunità abbiamo subito deciso di dare il nostro supporto. Parliamo di una società seria, e contestualmente una delle realtà più importanti di una città che sta vivendo un momento di sfortuna. Brindisi negli ultimi anni è diventata un po’ la Cenerentola della Puglia. Da brindisini, quindi, non potevamo non sostenere il progetto della New Basket. Noi come azienda lavoriamo nel turismo e siamoquindi anche legati al concetto di famiglia, ed al PalaPentassuglia di famiglie se ne vedono tante”.

