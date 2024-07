La New Basket Brindisi presenta Valtur, il nuovo Title and Global Main Sponsor

La New Basket Brindisi ed il gruppo Nicolaus hanno ufficializzato la propria partnership pluriennale con un’apposita conferenza stampa. È stato infatti presentato quest’oggi il nuovo Title and Global Main Sponsor della Stella del Sud: Valtur.

L’inizio di una nuova era a Brindisi, con il presidente Nando Marino che ha esordito così in conferenza: “È una giornata importante, che negli anni verrà ricordata come una giornata storica. Valtur è il nostro nuovo Title and Global Main Sponsor, ed ho il cuore pieno di emozione per questo. È stato bello aver trovato un’azienza che lavora per valorizzare il territorio come anche noi abbiamo sempre fatto. Vincere è tanto importante quanto complicato, ma ci proveremo. Siamo a lavoro per la costruzione del roster. Ringrazio la famiglia Cassano, perché con il marchio Happy Casa ci siamo lasciati con un arrivederci”.

A prendere parola subito dopo, è stato il CEO e Founder del Gruppo Nicolaus Giuseppe Pagliara: “Ringrazio Nando per averci voluto coinvolgere in questa avventura. Sono certo che ci porterà non solo una buona pubblicità, ma anche un futuro ricco di soddisfazioni. Fare imprenditoria al Sud non è facile, perché spesso si parla di un territorio martoriato che sale agli onori della cronaca più frequentemente per cose negative che per cose positive. Da quando sono ragazzo sono sempre stato particolarmente legato alla cultura cestistica di Brindisi. L’augurio è che questa società possa tornare immediatamente nella categoria che più merita”.

A prendere parole subito dopo, il vicepresidente della New Basket Domenico Distante: “Il brand Valtur non lo scopriamo di certo oggi, è conosciuto ormai in tutto il mondo. Per noi è quindi un onore avere qui oggi il dottor Pagliara. Per chi investe nello sport del territorio è grande motivo di ispirazione”.

Intervenuto, infine, anche il socio Maurizio Primicieri: “Penso che il marchio Valtur calzi alla perfezione con la New Basket Brindisi. È un’occasione che non si poteva lasciar scappare. Il marchio Valtur prenderà grande visibilità grazie alla pallacanestro brindisina. L’augurio è che questo biniomio possa essere vincente”.

