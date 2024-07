Bari, il punto sul mercato: prime ufficialità entro il ritiro? Asse caldo con il Como

Voci svariate, trattative vicine alla chiusura diverse, ufficialità ancora nessuna: procede a rilento, ma solo sulla carta, il mercato estivo del Bari. Il direttore sportivo Magalini è a lavoro per assicurare a mister Longo una rosa attrezzata già a partire dalle prossime ore: l’obiettivo è quello di procedere con i primi annunci, se non entro il raduno in programma a partire dal 6 luglio, quantomeno entro l’inizio del ritiro di Roccaraso fissato per il 10 dello stesso mese.

Le prime mosse, come abbondantemente anticipato nei giorni scorsi, dovrebbero riguardare gli under: Favasuli sulla corsia mancina, Sgarbi in attacco e Obaretin in difesa, con Ambrosino che nel frattempo si è complicato per il contemporaneo pressing del Frosinone. Poi si passerà alla porta: in pole position resta Pigliacelli, subito seguito da Pizzignacco, mentre rimangono sullo sfondo Semper e Radunovic che piacciono ma non sono obiettivi semplici. Per la difesa il nome più caldo è sempre quello di Curto, in uscita dal Como; la sensazione è che l’affare si possa fare, ma il classe 1999 potrebbe in realtà non essere l’unico colpo in arrivo dai lariani che hanno proposto ai pugliesi anche Chajia, centrocampista belga con 28 presenze nella scorsa trionfale stagione vissuta in riva al Lago. Capitolo reparto offensivo: a Magalini è stato offerto Van Hooijdonk dal Bologna, l’attaccante olandese interessa ma la sua posizione è in fase di valutazione. Chiaro che, a prescindere, non basterà il suo eventuale arrivo per considerare completo il settore avanzato che necessita di un interprete con il gol nel sangue: l’impressione è che però per il botto in quella zona di campo si dovrà aspettare un po’ più a lungo.

Chiusura dedicata al calcio giocato: l’esordio stagionale della squadra di Longo è stato fissato per l’11 agosto, data dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia; avversaria – ufficiosa e non ancora ufficiale – la Cremonese di Stroppa nel contesto dello stadio Zini di Cremona.

