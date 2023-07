Basket F: Ufficiale, Nuovi Orizzonti Taranto in B nazionale

E’ finalmente ufficiale la notizia che tutti gli appassionati della pallacanestro ionica stavano attendendo da diverse settimane, nel nome di quella che è la tradizione del pallone a spicchi di matrice femminile a Taranto. La Nuovi Orizzonti Taranto parteciperà nella prossima stagione 2023/24 al campionato di Serie B Nazionale.

L’ufficio centrale affiliazioni della FIP ha ratificato l’accordo per il trasferimento del titolo sportivo dalla società Pallacanestro Partenope Sant’Antimo alla società ASD Dinamo Taranto.

La città di Taranto avrà quindi una propria compagine nei tornei nazionali di basket femminile, in rappresentanza della città dei due mari.

Un risultato importante che premia gli sforzi ed il lavoro della dirigenza, degli sponsor, dello staff tecnico, ma soprattutto ha voluto premiare l’entusiasmo di tutti coloro che hanno supportato i nostri colori nella stagione agonistica appena conclusa.

Che la Serie B per la città di Taranto funga da stimolo per tutte le realtà imprenditoriali del territorio per supportare questa compagine sportiva affinché sia un punto di partenza e non di arrivo per il basket tarantino.

