Basket C/M, NM Corato: la terza vittoria di fila arriva sulla sirena

Al PalaLosito si è vissuta una serata indimenticabile: la Nuova Matteotti Corato conquista la terza vittoria consecutiva in campionato superando il Frantoio Muraglia Barletta Basket 67-65, grazie a un canestro decisivo di Obiekwe Sam a soli cinque secondi dalla sirena.

Partita intensa e combattuta sin dalle battute iniziali, con Barletta che parte forte grazie alla tripla di Serino per il 5-0. Corato risponde subito con Gaye e Cicivè, passando in vantaggio per la prima volta grazie a Obiekwe Sam (13-12). Il primo quarto si chiude 19-17 per i padroni di casa, grazie alla tripla di Spina Diana e al libero di D’Imperio.

Nel secondo quarto la squadra di coach Ambrico amministra e allunga fino al +8, spinta dalla precisione di Postigo Lopez e Martinelli (30-22). Barletta, però, non molla: l’asse Galantino-Falcone riporta gli ospiti in parità all’intervallo lungo (32-32).

Al rientro dagli spogliatoi, Corato tenta la fuga con uno strepitoso parziale di 11-0 firmato da un ispiratissimo Obiekwe Sam (47-37). Nonostante i 12 punti di vantaggio, Barletta reagisce e si riporta sotto grazie a Serino e Galantino, chiudendo il terzo quarto sul 52-45 per i padroni di casa.

L’ultimo quarto è un’autentica battaglia. La NMC prova a chiudere i giochi con Granieri e Cicivè (56-48), ma Barletta ribalta il punteggio con un parziale di 11-1 (57-59). Nel finale infuocato, dopo un botta e risposta continuo, la tripla di Postigo Lopez riporta Corato in partita. A decidere il match è però il “giaguaro” Obiekwe Sam, che con uno step back da cineteca regala la vittoria alla NMC a cinque secondi dalla fine. Barletta tenta l’ultimo assalto, ma Whelan fallisce la tripla sulla sirena.

Con questa vittoria, la Nuova Matteotti Corato si mantiene in corsa per i play-off, confermandosi tra le squadre più in forma del momento.

Nuova Matteotti Corato – Frantoio Muraglia Barletta Basket 67-65

Parziali: 19-17; 32-32; 52-45; 67-65.

NMC: Cicivè 13, Obiekwe Sam 17, D’Imperio 1, Gaye 4, Granieri 3, Martinelli 3, Spina Diana 6, Postigo Lopez 20. Coach: Ambrico.

Barletta: Whelan 5, Mastrodonato 5, Falcone 20, Serino 8, Caceres 10, Galantino 17. Coach: Scoccimarro.

Arbitri: Fiorentino (Bari), Siragusa (Brindisi).

