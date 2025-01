Basket B/M, Crifo Ruvo cede a Jesi: sconfitta amara allo scadere

Una brutta battuta d’arresto per la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che davanti al pubblico del Pala Colombo perde 76-78 contro la General Contractor Jesi, decisa da una penetrazione di Zucca a pochi secondi dalla fine. Una sconfitta difficile da digerire, non tanto per il canestro finale, quanto per il blackout mentale che ha segnato il cuore del match, compromettendo ogni sforzo finale dei biancoblu.

Ruvo parte bene, trascinata da Jackson e Isotta, che realizzano i primi 12 punti pugliesi. Con una difesa solida e attacchi rapidi, i padroni di casa chiudono il primo quarto avanti 20-14. Tuttavia, il secondo periodo mostra i primi scricchiolii: Jesi, guidata da Bruno, piazza un parziale di 0-10 e rimette tutto in equilibrio (27-26 al 16’). Nonostante i canestri di Borra e Isotta, il primo tempo si chiude sul 35-32 per Ruvo.

La svolta negativa arriva dopo la pausa lunga: Jesi approfitta di un incredibile digiuno offensivo di 6 minuti e infligge un parziale di 0-19 (38-51). I rubastini, sospinti dal tifo di casa, riescono a reagire nel finale del terzo quarto, accorciando fino al 51-55. Nell’ultimo periodo, Ruvo ritrova il feeling con il canestro, ma concede troppi punti facili agli avversari. Moreno e Borra guidano la rimonta fino al 68-68 a tre minuti dalla fine, ma errori decisivi e poca aggressività difensiva regalano a Jesi la vittoria all’ultimo respiro.

Ruvo, troppo discontinua, dovrà voltare subito pagina: mercoledì li attende la difficile trasferta contro la Herons Montecatini, avversario in grande crescita. Servirà maggiore concentrazione per tornare al successo e ritrovare fiducia in campionato.

