Basket C/M, NM Corato: brutto terzo quarto costa caro con la capolista

Seconda sconfitta consecutiva per la Nuova Matteotti Corato che non riesce a compiere l’impresa e si deve inchinare alla capolista Canusium Bk che espugna il PalaLosito con il risultato di 61-74.

Coach De Nicolo (al posto dell’indisponibile coach Verile) ritrova Gatta a mezzo servizio ma lancia ancora Allegretti dal primo minuto al fianco di Pekic, Latella, Seye e Cicivè. Dall’altra parte coach Ciociola sceglie per il suo starting five Murolo, Floreani, Pallara, Ordine e Acosta Marte.

Avvio di gara promettente per i biancoblu che non fanno notare la differenza di classifica con gli ospiti e, con un Cicivè molto ispirato sia sotto le plance sia in versione assist-man, trova il primo vantaggio del match (8-6). Il primo quarto è estremamente equilibrato con nessuna delle due squadre capace di prendere le redini della partita, ma nei secondi finali Canosa mette a referto un parziale di 5-0 grazie a Floreani e Bucciol e va al primo mini-riposo sul 17-19.

Le prime battute del secondo quarto seguono lo stesso spartito dei primi dieci minuti con i cinque punti di fila messi a segno da Acosta Marte a ristabilire la parità a quota 27, ma la NMC confeziona un break di 6-0 con Allegretti e Mazzilli e vola sul +6 (33-27). Canosa prova a reagire nel finale di quarto con il subentrato Migliori che ha subito un grande impatto nella gara, ma la tripla del grande ex Latella tiene gli avversari a distanza di sicurezza e permette a Corato di andare all’intervallo sul 43-37.

All’uscita dagli spogliatoi una fatale maledizione travolge i ragazzi di coach De Nicolo che sono la brutta copia di quella battagliera e spumeggiante del primo tempo. Canosa aumenta i giri del motore e, approfittando delle enormi difficoltà patite dai padroni di casa, piazza un parziale mortifero di 14-0 con Floreani protagonista (43-51). Il terzo quarto è un vero e proprio incubo per la NMC (sono solo cinque i punti realizzati dai padroni di casa) e Canosa si porta sul 48-56 al 30’.

Nel quarto periodo i biancoblu, anche nervosi per qualche scelta arbitrale abbastanza discutibile, non danno mai l’impressione di poter essere in grado di riaprire la partita e Canosa incrementa ancora di più il margine di vantaggio con un Migliori semplicemente infermabile: i primi undici punti del quarto messi a referto dagli ospiti portano la sua firma (53-67). La capolista gioca sulle ali dell’entusiasmo e, con Acosta Marte, si porta addirittura sul +18 (56-74), prima dei cinque punti consecutivi di Cicivè che rendono meno amaro il passivo: al PalaLosito l’Unica Canusium Basket batte la Nuova Matteotti Corato con il risultato di 61-74.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – UNICA CANUSIUM BASKET 61-74

CORATO: D’Imperio n.e., Latella 5, Pekic 26, Gatta, Cicivè 20, Martinelli 3, Maldera, Angarano, Seye, Mazzilli 4, Allegretti 3, Bojang. Coach: De Nicolo.

CANOSA: Floreani 14, Murolo 4, Ordine 11, Di Giulio n.e., Pallara 2, Acosta Marte 19, Romano, Mansi n.e., D’Amico n.e., Bucciol 3, Diatlov n.e., Migliori 21. Coach: Ciociola.

Parziali: 17-19; 43-37; 48-56; 61-74.

Arbitri: De Carlo di Lequile e Conte di San Pietro Vernotico.

Usciti per 5 falli: Mazzilli, Allegretti

