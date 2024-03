Basket B/M, Lions Bisceglie: niente blitz in casa della Virtus Imola

Bis esterno sfumato per i Lions Bisceglie, sconfitti dalla Virtus Imola nel confronto valido per il 29esimo turno del girone B di Serie B Nazionale Old Wild West.

I nerazzurri non sono riusciti a ripetere il blitz compiuto sul parquet di Chieti. I gialloneri di casa, scattati dai blocchi con il giusto piglio (7-2), hanno provato a prendere il controllo della sfida fin dai primi minuti (18-11), ma la compagine di coach Origlio ha ricucito sul -2 nella fase conclusiva della prima frazione con le triple di Rodriguez e Rubinetti (con fallo subìto).

Il canestro pesante di Masciarelli ha dato a Imola il +8 ma ancora una volta Rodriguez, dalla lunga distanza, ha ridotto il passivo e la bomba di Chiti è valsa il -1 al 14’ (28-27). Da quel momento all’intervallo, però, Bisceglie ha realizzato appena cinque punti senza riuscire a frenare l’irruenza degli avversari, che con Magagnoli dal perimetro e un attivissimo Ohenhen sotto le plance hanno costruito un solido margine di vantaggio: 47-32 al riposo.

L’insufficiente rendimento offensivo (38% da due, 32% da tre) ha limitato le possibilità di rientro dei Lions, pur capaci di forzare la Virtus Imola a ben 18 palle perse. La gara è scivolata senza particolari sussulti, con il collettivo di coach Zappi che ha toccato anche il +25 al 35’. La confortante reazione d’orgoglio ha consentito al cast biscegliese di ridurre sensibilmente lo scarto e contenerlo a sole dieci lunghezze al suono della sirena.

«La prestazione fornita testimonia le difficoltà che la squadra sta affrontando in questo campionat – ha osservato il tecnico Agostino Origlio al termine del match -. La fotografia per me è molto chiara: abbiamo mostrato tutte le nostre fragilità emotive e ancor di più le nostre falle tecniche. Troppi gli appoggi sbagliati da sotto, poca la fluidità di gioco mostrata. Se poi aggiungiamo l’insufficiente presenza fisica in difesa ecco le risposte, purtroppo negative, scaturite dalla partita. Non è possibile pretendere di salvarsi esprimendosi su questi livelli e di certo quello che avevo chiesto alla vigilia di questa trasferta per essere competitivi non sembra essere stato recepito ma per fortuna i miei giocatori già mercoledì avranno la possibilità di dimostrare tutto il loro valore nella sfida casalinga con Vicenza».

VIRTUS IMOLA-LIONS BISCEGLIE 75-65

Virtus Imola: Barattini 2, Masciarelli 9, Magagnoli 13, Chiappelli 4, Ohenhen 24, Valentini 7, Alberti 6, Morara 5, Aglio 4, Morina 1, Dalpozzo, Vannini. All.: Zappi.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 13, Chessari 11, Chiti 11, Cepic 8, Dip 4, Rubinetti 11, Abati Tourè 4, Divac 3, Fontana, Turin. All.: Origlio.

Arbitri: Bortolotto di Castello di Godego (Treviso) e Zanelli di Motta di Livenza (Treviso).

Parziali: 22-18; 47-32; 65-47.

Note: uscito per cinque falli Cepic. Tiri da due: Virtus Imola 21/38, Bisceglie 13/34. Tiri da tre: Virtus Imola 5/17, Bisceglie 9/28. Tiri liberi: Virtus Imola 18/28, Bisceglie 12/13. Rimbalzi: Virtus Imola 48, Bisceglie 27. Assist: Virtus Imola 15, Bisceglie 11.

