Basket C/M, Molfetta: resta anche Francesco Didonna

Il prossimo campionato di serie C interregionale «sarà un campionato tosto, ma noi tutti siamo qui per dire la nostra e cercare di ottenere il miglior risultato possibile». Francesco Didonna, classe ’94, nativo di Bari e alto 190 centimetri, ala piccola e guardia con un buon tiro da oltre l’arco e dotato di grande fisicità che gli permette di difendere in numerosi ruoli, è il quarto rinnovo in casa Clean Up Molfetta.

Indosserà la canotta biancorossa per la seconda stagione di fila dopo una stagione, quella finita a Trinitapoli, «in cui credo di non aver nulla da recriminare – ha detto -. Siamo usciti in gara 3 contro Canusium, la squadra migliore del torneo, che ha dimostrato il suo valore dall’inizio alla fine della stagione. Durante la stagione regolare abbiamo commesso un paio di passi falsi che forse ci avrebbero permesso di avere il fattore campo a favore, ma stiamo parlando del passato, un qualcosa che non possiamo cambiare: spero che tutto ciò ci serva da lezione per il prossimo campionato che affronteremo».

Didonna è cresciuto nelle giovanili del Teramo Basket, prima di far rientro nella sua Bari, con la Liomatic Group, dove ha giocato fra la Divisione Nazionale A e la LegaDue Silver. Nel 2014, poi, il trasferimento a Mola di Bari dove ha disputato due campionati di serie B e altrettanti in C Silver, conquistando una semifinale play-off, il traguardo delle 100 presenze e addirittura i gradi di capitano. Arrivato nel 2018 a Molfetta è stato tra i principali artefici della promozione in C Gold, prima di rientrare ancora una volta a Mola, sempre in C Gold, e, nuovamente, a Molfetta, in serie C unica, chiudendo l’annata con una media di 5.7 punti a partita.

«Sono ancora qui – ha detto Didonna – perché sento di poter continuare a dare il mio apporto a questo progetto, perché nella società e nel presidente ho trovato serietà e fiducia, perché so di poter contare su tutto lo staff tecnico e che loro possono contare su di me in ogni situazione. Sarà un campionato tosto ma noi tutti siamo qui per dire la nostra – ha concluso – e cercare di ottenere il miglior risultato possibile».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author