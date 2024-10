Basket C/M, Molfetta-Monteroni: subito big-match all’esordio

Molfetta-Monteroni. Si alza il sipario sul campionato di serie C interregionale e il calendario del primo turno prevede subito un inizio con il botto per la Clean Up Molfetta che ospiterà domenica la Nuova Pallacanestro Monteroni.

La stagione 2024/25, dunque, parte subito con i fuochi d’artificio: sul campo del PalaPoli sarà di scena una delle candidate a un torneo da protagonista. I biancorossi, consapevoli delle proprie qualità dimostrate nell’ultima annata, sono stati preparati magistralmente da coach Gesmundo, dal suo assistant coach Amato e dalla preparatrice atletica Musto e, nonostante la defezione dell’ex capitano Ippedico (sostituito dal play Scarpone, a cui si è aggiunta anche l’ala forte Suraci, acquisto last-minute), sono comunque pronti per questo match clou.

Molfetta ci arriva «con la consapevolezza che abbiamo lavorato molto e duramente durante la pre-season – ha detto il tecnico Gesmundo -, siamo stati rallentati da alcuni cambiamenti, ma la società è stata molto celere nel trovare le migliori soluzioni possibili. È un gruppo che ha stimoli, ha voglia e che lavora sodo – è l’analisi della guida tecnica biancorossa -. Ora vedremo da quest’inizio di campionato complicato (Monteroni, Lecce e Potenza) che carattere abbiamo», ha detto Gesmundo.

Vincere per partire con il piede giusto. Molfetta, dunque, ospiterà Monteroni, una delle favorite al salto in serie B interregionale. «Le altre pretendenti – ha detto ancora il coach molfettese – per me sono Lecce, Castellaneta e Potenza. Poi vedo un grande equilibrio».

I salentini, allenati dal tecnico Battistini, in estate, dopo aver riconfermato i vari Durini e soprattutto l’argentino Bautista Fouce, si sono assicurati le prestazioni dell’ala grande croata Galic, dell’esperto centro montenegrino Bjelic che a Nardò, da capitano, ha guidato la lunga rincorsa all’olimpo dell’A2, dell’esterno Digiacomo e del centro senegalese Ndiaye, l’anno scorso ad Apricena.

L’arrivo della guardia e ala Petrucci dalla Virtus Roma, invece, ha rappresentato la classica ciliegina sulla torta. Un avversario temibile, «non so se il migliore o il peggiore che potesse capitarci all’esordio. Alla fine quello che conta – ha detto Gesmundo – e sedersi nello spogliatoio dopo la gara ed essere onesti con sé stessi, nel bene e nel male, consapevoli di aver dato tutto in campo», ha concluso.

L’appuntamento, prima del quale sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento valido per le gare interne e che sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Clean Up Molfetta, è in programma domenica 6 ottobre al PalaPoli. Palla a due alle ore 19.00, apertura cancelli alle ore 18.00. Ticket: 3 euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author