Basket C/M, Suraci chiude il mercato della Clean Up Molfetta

Era forse logico attenderselo l’ultimo colpo di mercato della Clean Up Molfetta. A soli due giorni dall’inizio del campionato interregionale di serie C la notizia dell’arrivo di Michele Suraci, ala forte classe ’93, ha acceso un ulteriore riflettore sulla formazione biancorossa, reduce dall’addio dell’ex capitano Ippedico e dall’arrivo del play-maker Scarpone. «Ci siamo dati principalmente l’obiettivo di crescere e di costruire qualcosa insieme – ha detto il neo-atleta biancorosso -. Io, personalmente, cercherò di dare alla mia nuova squadra tutto quello che mi verrà chiesto».

Nato a Reggio Calabria, Suraci, centro forte ed esperto, ha mosso i primi passi nella Lumaka prima di formarsi con la Nuova Jolly dove, oltre a conquistare la qualificazione a numerose finali nazionali di categoria, è riuscito a crescere giocando anche nella vecchia serie C nazionale. Le sue buone prestazioni lo hanno portato sin dal 2013 in Sicilia, in C, al Peppino Cocuzza, poi di nuovo in Calabria, dove ha vinto la D con il Val Gallico Basket prima di ritornare in C, tra Vis Reggio, Bim Bum Rende ed Enjoy Lamezia.

Di nuovo Sicilia, con la canotta della Cestistica Torrenovese, dove contribuisce alla conquista della B, per poi giocare da protagonista in C con la Pallacanestro Viola e la Vis Reggio Calabria. Tre anni fa la promozione con Matera, due anni fa quella con Canusium – prima avventura in Puglia –, lo scorso anno l’avventura a Francavilla. Ora l’arrivo a Molfetta, «una piazza scelta perché ho sentito subito la fiducia dell’ambiente – ha detto Suraci -. Il progetto, poi, è un giusto mix di giovani e di giocatori esperti che noi dovremo essere bravi a far decollare nel modo giusto».

L’ultimo arrivato alla corte del presidente Solimini è un centro d’esperienza e posizione che può dare tanto alla causa del team di coach Gesmundo in termini fisici e tecnici. «Tutti quanti ci siamo dati principalmente l’obiettivo di crescere e di costruire qualcosa insieme – ha continuato -. Io, personalmente, cercherò di dare alla mia nuova squadra tutto quello che mi verrà chiesto».

Domenica, intanto, inizierà il campionato di serie C interregionale con la formazione molfettese che, sul parquet delPalaPoli, riceverà la Nuova Pallacanestro Monteroni, una delle pretendenti a recitare un ruolo da protagonista del torneo che include squadre pugliesi e lucane: «È ancora troppo presto per decifrare un campionato molto duro e competitivo come questo – ha proseguito Suraci -, ma proveremo a dare il massimo ad ogni partita e vedremo dove saremo alla fine».

L’ex Francavilla, e con due promozioni consecutive conquistate a Matera e Canosa di Puglia, si sta già allenando con i suoi nuovi compagni di squadra: «Mi aspetto un ambiente dove si può e si deve lavorare bene e con molta professionalità. Io posso portare il mio contributo e sarà senz’altro al cento per cento, al massimo delle mie possibilità, ma sarà la squadra – ha terminato Suraci – che dovrà essere molto unita e compatta». Il gruppo, la forza della Clean Up Molfetta.

