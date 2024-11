Basket B2/M, Bari domina: disfatta CJ Taranto al PalaCarrassi

Giornata da dimenticare per il CJ Basket Taranto nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B Interregionale, girone G. Decimati dalle assenze e lontani dalla brillantezza mostrata nella recente vittoria contro Canosa, i rossoblù sono stati travolti 99-48 dalla TecnoEleva Adria Bari, una delle squadre di alta classifica, nella penultima giornata del girone d’andata.

Un Taranto mai in partita

Privi di giocatori chiave come Invidia, capitan Salerno, Pentassuglia e Sarli, i rossoblù hanno affrontato il match con rotazioni ridotte all’osso. Non c’è stata storia fin dall’inizio: Bari, determinata a riscattare la sconfitta subita contro Brindisi, ha imposto il suo ritmo, chiudendo il primo quarto con un pesante 34-10.

Coach Orlando, costretto a sperimentare, ha schierato in quintetto i giovani Montanaro e Gigante, insieme ad Amorelli, Facciolà e Giovara. Ma l’inesperienza e il gap tecnico si sono fatti sentire subito contro una formazione ben più rodata.

Un secondo quarto di orgoglio

L’unico segnale positivo per il CJ è arrivato nel secondo quarto, quando i rossoblù sono riusciti a rallentare l’attacco di Bari e a trovare qualche buona soluzione offensiva. Amorelli, protagonista con due triple e un totale di 10 punti nel periodo, e il giovane Montanaro hanno permesso a Taranto di vincere il parziale 16-14, riducendo il distacco a 48-26 all’intervallo.

Ripresa senza storia

Nel terzo quarto, Bari ha ripreso il controllo totale del gioco, spingendo il vantaggio fino a un eloquente 80-37. L’ultimo periodo, segnato dall’espulsione di Bitetti, è stato puro garbage time. Coach Orlando ha dato spazio agli altri giovani della Virtus, con Mirabile che ha segnato il suo primo canestro tra i “grandi”.

Prossimo appuntamento

Per il CJ Taranto, una serata da archiviare in fretta. Sabato, al PalaMazzola, i rossoblù saranno chiamati a una pronta reazione contro Termoli, con palla a due fissata per le ore 19.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author