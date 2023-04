Basket B/M: Monopoli aggrappato alla matematica per i playoff

Aggrappati alla matematica. Solo i numeri consentono alla White Wise Basket Monopoli di continuare a sperare nell’aggancio ai play-off dopo la sconfitta interna con Taranto.

La vittoria di Teramo contro Ruvo, oltre a quella più scontata di Sala Consilina a Pescara, riporta la compagine di Salvemini a quattro punti dalla zona play-off a due giornate dal termine. Ma, al di là del calendario di Monopoli, atteso da Roseto in trasferta e Ruvo in casa, domenica prossima Teramo andrà a far visita a Pozzuoli… Insomma, le speranze di accesso ai play-off per la White Wise, se non azzerate, sono ridotte al lumicino.

Con Taranto, gli uomini di Salvemini pagano la solita partenza negativa, che ha costretto Annese e compagni ad una continua rincorsa, non chiusa positivamente, nella parte finale del match. Prestazione da capitano di Matteo Annese, ma va detto anche che Monopoli ha giocato quasi tre quarti di gara senza Vanni Laquintana, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un durissimo scontro di gioco con Villa: entrambi hanno concluso anzitempo la partita. Taranto parte meglio e chiude il primo quarto in vantaggio di 10, poi gli jonici allungano anche sino al +14 e vanno all’intervallo lungo sul 35-51.

Dopo i 15 minuti di pausa, la White Wise entra in campo con ben altro piglio: al 24’ Annese dall’area per il -5, ed è lo stesso capitano, al 26’, a firmare la tripla del -4. Al 28’ Bastone fa 1\2 dalla lunetta per il -3. Il terzo quarto si chiude sul 56-61.

Al 31’ due tiri liberi di Moretti portano Monopoli a una sola lunghezza di distanza, ma al 33’ è una tripla di Cena a riportare Taranto sul +7. Gli jonici mantengono un discreto vantaggio sino al 38’, quando Bastone firma il canestro del 74-76. A 1.06 dal termine Ballabio per il -1, ma Santiago Bruno realizza una mortifera tripla che riporta Taranto sul +4.

Nell’ultimo minuto Monopoli tenta il tutto per tutto, ma gli ospiti mantengono la freddezza necessaria per portare a casa il successo. Finisce 78-82, e soprattutto finiscono quasi del tutto (se non, come detto, per la matematica), le speranze monopolitane di riagguantare i play-off. Domenica si va a Roseto.

White Wise Basket Monopoli-CJ Basket Taranto 78-82 (16-26, 19-25, 21-10, 22-21)

White Wise Basket Monopoli: Matteo Annese 24 (5/8, 4/9), Riccardo Ballabio 18 (8/13, 0/1), Nicola Bastone 18 (5/13, 1/3), Jacopo Ragusa 6 (3/7, 0/0), Ygor Biordi 5 (1/2, 0/4), Gioele Moretti 5 (0/0, 1/3), Giovanni Laquintana 2 (1/3, 0/2), Pietro Da rin 0 (0/0, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Matteo Annese 12) – Assist: 11 (Riccardo Ballabio 6)

CJ Basket Taranto: Santiago Bruno 20 (1/3, 5/8), Enzo damianCena 16 (0/3, 5/11), Simone Rocchi 15 (3/4, 3/7), Diego Corral 14 (5/6, 0/3), Francesco Villa 5 (0/1, 1/2), Gianmarco Conte 4 (2/2, 0/4), Francesco D’agnano 4 (2/4, 0/0), Luca Sampieri 2 (1/3, 0/0), Mattia Graziano 2 (1/1, 0/1), Marcello Piccoli 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 35 6 + 29 (Diego Corral 15) – Assist: 15 (Diego Corral 5)

Condividi su...



Linkedin

email