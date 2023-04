Basket, ridotta da -16 a -11 la penalizzazione a Varese. Brindisi comunque a +7

La Corte d’appello della Federbasket ha ridotto da 16 a 11 i punti di penalizzazione in classifica inflitti alla Pallacanestro Varese dal tribunale federale.

“In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Openjobmetis Varese, la Corte irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva”.

Varese era stata condannata a 16 punti in primo grado a seguito delle accuse di frode e illecito sportivo. All’origine della vicenda, la documentazione liberatoria presentata dal club per l’iscrizione al campionato, nonostante un arbitrato con un suo ex, il serbo Tebic, per il mancato pagamento di alcune mensilità.

I varesini salgono così da 16 a 21 punti in classifica, a +3 dalla zona retrocessione. La decisione cambia poco la classifica dell’Happy Casa Brindisi, che forte dei suoi 28 punti è comunque a + 7 dai lombardi.

Foto: Pallacanestro Varese

