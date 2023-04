Bari: Ripresa degli allenamenti, Di Cesare in gruppo

BARI – Valerio Di Cesare in gruppo, nonostante la frattura delle ossa nasali. Un cerotto sul naso, ma al fianco dei compagni alla ripresa degli allenamenti. Questa è la notizia più importante in vista della gara contro il Cittadella del primo maggio, vista anche la squalifica di Vicari a causa del giallo rimediato a Pisa. Tutti presenti tranne Raffaele Maiello, alle prese ancora con il problema al collaterale del ginocchio. Intanto per quanto riguarda la questione legata al presunto ricorso, il Pisa ha comunicato attraverso il suo DG Corrado di non voler procedere alla formulazione del ricorso. Il risultato quindi verrà regolarmente omologato e restituiti i tre punti al Bari, con la partita che era sub iudice a causa del preannuncio di reclamo. Quindi, telenovela rientrata e caso chiuso.

Il Bari ora può dedicarsi all’impegno contro il Cittadella, la prima delle quattro partite che chiuderanno la regular season. Per un finale di stagione che lascia in dote il baby Morachioli, che sembra essere devastante, e un modulo, il 4-4-2, che potrebbe rappresentare il coniglio dal cilindro nel modo di affrontare le partite di Michele Mignani. In città si respira l’entusiasmo delle grandi occasioni e la vittoria di Pisa ha rappresentato un’ennesima iniezione di passione a tinte biancorosse.

Condividi su...



Linkedin

email