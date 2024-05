Un 27enne è stato arrestato a Barletta con l’accusa di aver rapinato una 87enne per strada. Secondo le indagini della polizia di Stato, coordinate dalla Procura di Trani, l’uomo avrebbe trascinato l’anziana per alcuni metri pur di strapparle la borsa. La donna stava percorrendo via Piave quando, all’improvviso, è stata raggiunta alle spalle ed avvicinata da un giovane che, dopo averle dato una spinta, l’ha fatta cadere a terra, per poi sottrarle la borsa poggiata sul carrello della spesa. Il gesto violento ha provocato la caduta della anziana che deambulava appoggiandosi al carrello. Subito dopo l’uomo si è dato a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. L’attività di indagine compiuta dalla agenti ha portato alla ricostruzione della dinamica della vicenda e all’identificazione dell’autore della rapina, un giovane barlettano di 27 anni, nei confronti del quale è stata richiesta la misura cautelare. L’uomo è stato condotto nel di Trani, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

