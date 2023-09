Basket B/M: CJ Taranto parte, dt Massari ‘Siamo giovani e ambiziosi’

Countdown esaurito. Ancora poche ore e sarà esordio per il CJ Basket Taranto nel neo nato primo storico campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24. Domani, domenica 1 ottobre i rossoblu apriranno in casa la nuova stagione ospitando la Logimatic Group Ozzano. Palla a due alle ore 18 nella nuova casa del PalaMazzola che torna dopo diversi anni a essere il fortino del CJ Basket Taranto. Diretta LnpPass.

Sarà un po’ un esordio per tutti. Un CJ che si è rinnovato in campo e fuori. “Prima” da head coach in campionato per Mario Cottignoli dopo aver rotto il ghiaccio nelle due gare di Supercoppa. Idem per quasi tutto il roster alla “prima” assoluta in rossoblu, specie davanti al proprio pubblico. A fare da trait union con il recente passato ci sarà lui, il capitano, Gianmarco Conte.

Un capitano in campo, ma anche uno fuori, Salvatore Massari, ieri in canotta a festeggiare la promozione dalla serie D alla serie C, oggi dietro una scrivania anche lui all’esordio in questa stagione da direttore tecnico. Tocca a lui dare la carica alla vigilia del match alla truppa ionica.

Ci siamo, inizia una nuova stagione, una nuova avventura, ancora in serie B. L’emozione alla vigilia dell’esordio in campionato è sempre la stessa?

Dopo settimane di intenso lavoro finalmente ci siamo, più che emozione c’è grande attesa e voglia di scendere in campo a lottare per un obiettivo unico.

Che CJ è nato in estate, come ti sembra questa squadra così giovane che dovrà “sgomitare” per la salvezza in un campionato di grande livello?

Siamo partiti tardi per ovvi motivi, ma abbiamo perseguito l’idea di un progetto giovane da subito.

Ci sarà da lavorare tanto insieme, dentro e fuori dal campo per crescere e migliorare durante la stagione, sappiamo che non sarà semplice, ma abbiamo l’obbligo di raggiungere i nostri obiettivi…insieme!

Abbiamo la fortuna di avere un coach molto preparato e capace, dobbiamo supportarlo in tutto.

Cambiamenti per tutti, anche per te, che quest’anno ti sei occupato di mercato, al fianco del coach, e non solo. Come ti sei approcciato a questo nuovo ruolo?

Con entusiasmo e la mia solita tranquillità. La nuova riforma sicuramente ha complicato gli aspetti contrattuali, ma sono convinto che con la società e con Mario abbiamo fatto un lavoro straordinario.

Per noi i ragazzi sono i migliori che potevamo portare a Taranto per il progetto del CJ…e sono convinto che per molti di loro Taranto sarà un trampolino di lancio per la loro carriera. Sono giovani, ambiziosi e molto motivati!

Contro Ozzano che gara ti aspetti? Vuoi fare un appello al pubblico per la gara di domenica e per tutta la stagione?

Nulla di diverso rispetto alle 34 partite della stagione che ci aspettano. Ogni partita per noi sarà una battaglia vera per prendere 2 punti… Abbiamo un obiettivo unico…Taranto deve mantenere la categoria e ti assicuro che faremo di tutto per raggiungerlo, insieme e con il supporto dei nostri sostenitori, insieme a nuje! Poche chiacchiere…vi aspettiamo domenica al Mazzola! Insieme!

E quindi non resta che rispondere presente. Biglietti sulla piattaforma dedicata di Liveticket in prevendita, oppure il giorno della partita, a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola, unico ingresso da via Venezia: biglietto intero 7 euro, ridotto 4 per donne e under 22. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Palla a due alle ore 18, arbitrano i signori Giuseppe Scarò di Palmi (RC) e Matteo Migliaccio di Catanzaro. Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca.

Intanto è ancora possibile abbonarsi. Basta cliccare QUI (link raggiungibile anche da sito e dai post dedicati in evidenza su Facebook e Instagram).

dove bisognerà compilare tutti i campi richiesti con i propri dati, la tipologia di abbonamento che si vuole fare e se richiedere anche l’abbonamento streaming in aggiunta. Una volta compilato il form al link si riceveranno le informazioni necessarie per il pagamento e il ritiro.

• BLU Abbonamento regular seaso n € 95,00

• RED Abbonamento regular season donne ed under 22 € 55,00

• WHITE Abbonamento regular season Family blu+red € 130,00

