Basket: Cholet vince la finale QR BCL, Happy Casa in FIBA Cup

Happy Casa Brindisi si arrende 80-69 ai francesi di Cholet nella finalissima del Qualification Round di Basketball Champions League dopo le due vittorie nei giorni scorsi nel raggruppamento di Antalya.

Una sconfitta maturata nell’arco dei quaranta minuti in cui Cholet va valere tutta la propria fisicità ed energiasfruttati a dovere con rimbalzi offensivi e doppi possessi conquistati. Happy Casa prenderà parte alla regular season FIBA Europe Cup, inserita nel girone F con Kalev/Cramo (Estonia), Ness Ziona (Israele)e la vincitrice del QR (Saragozza, Pardubice, Jamtland).

Quintetto sempre confermato in questi giorniper coach Corbani che chiama in causa alla palla a due Senglin-Morris-Riismaa-Laszewski-Johnson.Inizio folgorante per capitan Johnson tra tap-in volante, tripla frontale e canestro in post basso per il 3-12 dopo tre minuti di gioco. Dopo il timeout chiamato da coach Vila i suoi cambiano registro e colmano subito il primo break. L’ingresso di Mitchell garantisce 6 punti consecutivi ma sono i francesi a chiudere la prima frazione avanti di un punto (21-20).

La fisicità di Nzekwesi è un’arma da arginare per la difesa biancoazzurra che raggiunge il bonus falli di squadra dopo appena quattro minuti del secondo quarto. Cholet ne approfitta e raggiunge la doppia cifra di vantaggio (41–30 al 17’) sfruttando anche i numerosidoppi possessi scaturiti dagli 8 rimbalzi offensivi. I centimetri di Sako fanno la differenza al rientro in campo, autore di tre canestri consecutivi nel pitturato che valgono il sul +13.

Happy Casa prova a mischiare quintetti e soluzioni difensive ma non riesce a capitalizzare buone occasioni in attacco per ridurre il gap di distacco e Cholet raggiunge il massimo vantaggio di +16 (61-45 al 28’) grazie al primo canestro dal campo di Campbell. Senglin e compagni tentano il tutto e rientrano a –6 ad un minuto dalla fine, non capitalizzando il pallone per ridurre il gap a un solo possesso di distanza. Non basta, il finale alla Gloria Sports Arena è 80–69.

CHOLET BASKET–HAPPY CASA BRINDISI: 80-69 (21-20, 46-37, 63-49, 80-69)

CHOLET BASKET: Blakes 19 (4/4, 3/11, 3 r.), De Sousa 11 (1/2, 3/5, 2 r.), Ayayi 6 (3/6, 0/2, 4 r.), Sako 6 (0/1, 2/2, 3 r.), Nzekwesi (0/1, 0/2. 1 r.), Goudou-Sinha 5 (1/1, 1/1, 1 r.), Salaun 12 (3/8, 1/2, 5 r.), Campbell 10 (4/5, 0/1, 8 r.), Hruban 9 (0/2, 2/2, 3 r.), L’Etang ne, Borde ne. All.: Vila.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 15 (3/7, 2/8, 4 r.), Mitchell 6 (0/1, 1/3, 1 r.), Laquintana 3 (0/2, 1/2, 2r.), Laszewski 8 (2/3 da 3, 5 r.), Riismaa 13 (1/4, 1/6, 2 r.), Lombardi, Johnson 13 (5/10, 1/2, 7 r.), Bayehe 1 (0/2, 3 r.), Senglin 10 (1/4, 1/6, 5 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Corbani.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp