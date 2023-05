Basket B/M: CJ Taranto, Olive ‘Ai playoff con un solo auspicio’

“Grandissimo CJ Basket Taranto, ha fatto una partita super nonostante le assenze e le rotazioni ridotte”. Le parole arrivano direttamente da coach Paccariè, che con la sua Luiss Roma ha vinto al Tursport continuando la sua corsa solitaria in testa alla classifica verso i playoff promozione.

Onore delle armi e non solo al CJ Taranto, che ha giocato una gran partita in condizioni non facili, senza capitan Conte e Piccoli e qualche acciacco, soprattutto Tato Bruno stoico a scendere in campo.

I rossoblu sono stati autori di un inizio super (18-2) vanificato dal rientro dei capitolini che alla lunga hanno fatto valere la forza delle loro rotazioni ma Taranto è riuscita a rimetterla in piedi nel finale con un paio di triple da distanza siderale di Rocchi.

Alla fine coach Davide Olive non nasconde la propria soddisfazione che va oltre l’amarezza della sconfitta: “Non eravamo nelle migliori condizioni, Taranto deve essere orgogliosa di questo gruppo che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo contro una squadra che aveva 10 giocatori effettivi a referto. Mi fa piacere che guardando le statistiche ho notato come siamo riusciti a pareggiare il numero dei rimbalzi contro una Luiss che di solito dà anche 15 rimbalzi a tutte le sue avversarie. Purtroppo abbiamo da recriminare su qualche fischio arbitrale sugli ultimi possessi ma da questa partita prendo buonissimi spunti in vista della post season”.

Un plauso alla squadra, ma un plauso anche e soprattutto al pubblico del Tursport che numeroso ha risposto al richiamo del CJ Taranto che ha aperto le porte del palazzetto di San Vito.

Una sorta di promozione e di investimento in vista dei playoff quando sarà ancor più importante riempire gli spalti: “I nostri sono giocatori che finchè hanno birra ci mettono tutto il cuore possibile per onorare la canotta che indossano, sicuramente la cornice di pubblico ci ha fatto dare qualcosa in più, un colpo d’occhio importante, mi auguro che la gente abbia capito le emozioni che questi ragazzi possono dare e di ritrovare il palazzetto pieno in occasione dei playoff”.

Alla luce dei risultati della penultima giornata Taranto è sicura del 9° posto in classifica. Nella serie spareggio dei playoff (dal 14 al 24 maggio) avrà quindi il fattore di campo contro. Se sarà Bisceglie o Avellino lo si saprà solamente domenica sera al termine dell’ultimo turno che vedrà proprio lo scontro diretto al PalaDolmen. I Lions sono settimi con due punti di vantaggio sugli irpini che sarebbero ad oggi gli avversari designati di Taranto ma in caso di vittoria la Del Fes raggiungerebbe

Bisceglie col vantaggio degli scontri diretti e allora sarebbero i Lions gli avversari del CJ. Scenari che interessano poco a coach Olive: “Per me l’importante sarà avere Conte a disposizione, riavere in squadra Piccoli: con il roster al completo davvero non temiamo nessuno”.

