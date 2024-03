Basket B/M, CJ Taranto non si arrende e continua a lottare

Il momento non è dei più facili ma lottare e non arrendersi è nel dna del CJ Basket Taranto. La squadra lo ha dimostra sul parquet di Roseto prima della classe. Proverà a farlo anche domani, domenica 3 marzo quando scenderà in campo al PalaMazzola per dare tutto contro la OraSì Ravenna nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, decima di ritorno con palla a due alle ore 18.

La squadra di coach Cottignoli nonostante tutte le difficoltà si sta facendo onore in questo quanto mai difficile calvario “sportivo” e non solo. A Roseto i rossoblu hanno dato un’altra prova del loro valore tenendo testa alla prima in classifica.

Con Ravenna non ci sarà Thioune che in settimana è passato proprio nel roster di Roseto. Ma a rimpolpare l’organico dei rossoblu ci saranno i ragazzi della Virtus Taranto che tanti minuti ed esperienza stanno accumulando in questa stagione, la loro prima, si spera di una lunga serie, a questi livelli. Oltre a Gigante e Montanaro che nelle ultime gare stanno anche andando a referto nel tabellino, e Pichierri anche lui in campo nelle ultime partite, sono stati aggregati Abbate, Minelli e Orfino.

La OraSì Ravenna occupa la zona salvezza della classifica del campionato di serie B Nazionale girone B con 20 punti ed è reduce da tre sconfitte di fila di cui l’ultima una settimana fa nel derby contro l’Andrea Costa Imola. L’ultima vittoria risale al blitz di Mestre di quasi un mese fa. La squadra di coach Bernardi ha anche fatto una recente operazione di mercato acquisendo il play/guardia croato Karlo Uljarevic mentre ha salutato Marco Restelli.

L’appuntamento è dunque al PalaMazzola con palla a due alle ore 18 di domenica. Arbitreranno i signori Lillo Denny di Brindisi e Lilli Matteo di Ladispoli (RM). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

Prevendita biglietti su Liveticket: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Domenica, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”.

