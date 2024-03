Basket, Virtus Molfetta-Reggio Calabria: primo atto dei Play-in Gold

Pronti…si (ri)parte!! L’attesa è finita e la DAI Optical Virtus Basket Molfetta è pronta a confrontarsi con una nuova parte della sua stagione, sin qui avvincente ed esaltante.

Domenica 3 marzo prenderanno il via i Play-in Gold, la cui prima giornata vedrà i biancoazzurri affrontare la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Sarà il Pala Poli di Molfetta alle ore 18 a ospitare il debutto della Virtus in questa nuova avventura, in cui, inizialmente, potrà contare sui benefici dell’ottima regular season disputata.

E’ doveroso spendere qualche parola sia sul regolamento che varrà per i Play-in Gold e sia per le compagini che si scontreranno in questa seconda parte di stagione. Come è noto, oltre alla Virtus ci saranno l’Angri Pallacanestro, Action Now Monopoli, Power Basket Salerno (compagini provenienti dallo stesso girone dei biancoazzurri) in aggiunta a Orlandina Basket, Basket Club Ragusa, Basket Sala Consilina e Pallacanestro Viola RC.

Gli uomini di coach Carolillo non si scontreranno con squadre provenienti dallo stesso girone ed inoltre partiranno da un punteggio di 8 punti in classifica derivante dagli scontri diretti con le concorrenti del proprio girone di appartenenza. In virtù di questo, la DAI Optical partirà con 8 punti in classifica, insieme a Orlandina Basket e Angri Pallacanestro; a seguire con 6 punti Basket Club Ragusa e Basket Sala Consilina; mentre a quota 4 partiranno l’Action Now Monopoli, Power Basket Salerno e Pallacanestro Viola RC. Dal 3 marzo, con gare di andata e ritorno, si disputeranno ben otto partite, al termine delle quali si definirà la griglia delle formazioni che prenderanno parte ai playoff promozione in Serie B Nazionale: ad accedere saranno le migliori sei.

Dunque, come si accennava, la Virtus è pronta a fare il suo debutto in casa contro Reggio Calabria con l’obiettivo di ottimizzare la grande spinta che il Pala Poli è in grado di fornire. Dopo 15 giorni dall’ultima partita ufficiale in regular season, la squadra è pronta a mostrare al suo pubblico di essere ancora affamata di vittorie.

Anche in questa seconda fase di stagione, i biancoazzurri partono dalla testa della classifica grazie ad un punteggio già acquisito. Primato che dovrà provare a mantenere conquistando i primi due punti contro Reggio Calabria. Il team guidato dal trio Carolillo-Vittorio-Azzollini si è allenato bene in queste settimane sia in palestra che sul parquet. Sedute tecniche e tattiche mirate a conoscere i prossimi avversari.

A introdurre l’importante sfida contro Reggio Calabria è stato l’assistant coach Guido Vittorio. «Inizia una nuova fase della stagione, praticamente un nuovo campionato, con squadre veramente forti come Ragusa e Capo d’Orlando candidate al salto di categoria, così come anche Sala Consilina e Reggio Calabria – ha commentato -. La partita di domenica diventa già importante ai fini della classifica. Sarà molto dura contro una squadra che gioca bene a pallacanestro e ben dotata fisicamente ed è per questo che sarà necessario tutto l’apporto del nostro pubblico. Sarà un campionato più difficile a livello tecnico e dovremo sicuramente giocare meglio di quello che stiamo facendo sia in attacco che in difesa. Noi siamo carichi e desiderosi di mostrare il nostro valore».

La prima sfida in programma domenica sera farà conoscere al pubblico di casa una nuova compagine. Pallacanestro Viola Reggio Calabria ha chiuso la sua regular season piazzandosi al quarto posto nel girone H di Serie B Interregionale con 32 punti preceduta da Sala Consilina, Ragusa e Orlandina.

La formazione calabra con cui farà il suo esordio la Virtus nei Play-in Gold, ha disputato sinora una stagione egregia, ai vertici della classifica, conquistando ben 16 vittorie su 22 partite disputate. Sei, invece, le sconfitte maturate nella regular season di cui 4 tra le mura amiche e 2 in trasferta dove Reggio Calabria si è mostrata più solida e vincente.

Per via della regola definita dagli scontri diretti, i calabresi partono da 4 punti in classifica, ma possono contare su validi elementi presenti nel roster. E’ una squadra molto giovane e molto offensiva: vanta ben 84.6 punti a partita, grazie anche al loro bomber, Tyrtyshnik, che realizza ben 22.9 punti a partita. Nel roster avversario è presente anche uno degli eroi Virtus della scorsa stagione, Emin Mavric. Anche lui sta ben figurando in questa stagione, insieme a Maksimovic (ex Ostuni e Monopoli) Binelli , Aguzzoli , Cessel, Simonetti e Seck.

