Basket C/M, NM Corato vuol conquistare di Matera

Domenica 3 marzo la Nuova Matteotti Corato, reduce dalle due vittorie consecutive contro Altamura e Monteroni, sfiderà in trasferta la Ondatel Virtus Matera 2016, match valido per la settima giornata di ritorno del campionato Serie C Unica.

La Ondatel Virtus Matera 2016 occupa il quarto posto in classifica a quota 24 punti (12 vittorie e 5 sconfitte) con 1504 punti segnati (media di 88.5 punti a partita e secondo miglior attacco del campionato) e 1324 punti subiti (media di 77.9 punti a partita).

Il punto di forza di Matera è sicuramente il rendimento casalingo: infatti finora la squadra lucana è l’unica ad aver vinto tutte le partite disputate tra le mura amiche del PalaSassi (8 vittorie in altrettante partite). Nello scorso turno di campionato la formazione biancoceleste ha perso in trasferta sul campo di Castellaneta (72-65).

Il quintetto tipo della compagine allenata da coach Conterosito è composto da Buono (11.3 punti a partita), Biasich (12.1 punti a partita), l’ex De Angelis, Bagdonavicius (13.8 punti a partita) e Morciano (16.5 punti a partita). Completano il roster Diaz (12.5 punti a partita), Digno, Belgrano, Spada, De Mola e i neo acquisti Procopio e Donati.

La gara di andata, disputata lo scorso 26 novembre al PalaLosito, si è conclusa con il risultato di 76-63 a favore della NMC grazie ai 19 punti di Seye. La partita andrà in scena domenica 3 marzo alle ore 18:00 al PalaSassi di Matera e sarà arbitrata dai signori Ceo e Fiorentino di Bari.

