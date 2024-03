Basket B/M, c’è Mestre sulla strada dei Lions Bisceglie

Tanta voglia di vincere ancora. Il colpo di Chieti ha svelato, finalmente, quel volto che i Lions Bisceglie puntano con grande vigore a mostrare da qui al termine della regular season del girone B di Serie B Nazionale. Sulla strada dei ragazzi di coach Agostino Origlio, nel confronto in programma domenica 3 marzo al PalaDolmen con inizio fissato per le ore 18, il team di Mestre. Cepic e compagni chiedono il massimo supporto del pubblico biscegliese e lo chiamano ad un’importante mobilitazione per conquistare un altro successo e riaprire ulteriormente il discorso salvezza.

I NERAZZURRI

L’ambiente Lions crede fermamente nelle potenzialità del gruppo, emerse in modo sempre più chiaro nel corso delle ultime settimane. La settimana di lavoro, benché caratterizzata da qualche lieve intoppo relativo ad attacchi influenzali, è stata marchiata a fuoco dalla maggiore consapevolezza nei mezzi che emerge giorno dopo giorno fra ciascuno dei componenti della squadra. Un clima di fiducia nel quale si è perfettamente inserito Stefano Rubinetti, ultimo arrivato in ordine di tempo nella famiglia biscegliese. Il suo apporto sarà senz’altro un valore aggiunto della prestazione che sarà necessario sfoderare per ottenere un’altra importante vittoria. Il calore e l’affetto del PalaDolmen, in questo senso, risulteranno fondamentali.

GLI AVVERSARI

Mestre, guidata in panchina dall’esperto Cesare Ciocca, ha cambiato recentemente assetto con gli ingaggi del 33enne croato Sven Smajlagic (ex Cibona Zagabria) e del centro Simone Aromando (da Faenza). L’organico è piuttosto lungo, con diversi giocatori di categoria e dall’età media non bassissima. Ottava in classifica, la compagine veneta si è imposta in trasferta solo due volte su 13.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Mirko Di Franco di Bergamo e Jacopo Spinelli di Cantù (Como). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Francesco Settembre di Gravina (segnapunti), Vanessa De Rinaldis di Lecce (cronometrista) e Alessandro Camassa di Martina Franca (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO

Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, titlesponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:45 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, regìa di, organizzazione a cura di Antonio Lopopolo.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

La ricca fotogallery, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente su Facebook mentre un’accurata selezione sarà disponibile su Instagram.

