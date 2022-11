Condividi su...

A caccia della vittoria perduta. Il CJ Basket Taranto torna in trasferta dopo due gare consecutive in casa purtroppo perse. Lo fa in uno scontro ostico sul parquet della Nuova Cestistica Lions Bisceglie nella nona giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D con palla a due alle ore 18.

Due sconfitte diverse per come sono arrivate ma comunque due semafori rossi, per di più in casa che hanno ridimensionato la classifica di Taranto. Prima Roseto e poi Avellino, soprattutto quest’ultima sconfitta, per come è arrivata, si spera possa essere di pungolo per una immediata reazione del roster rossoblu chiamato alla grande partita a Bisceglie contro una delle formazioni più forti del girone. Se grinta, rabbia e convinzione nei propri mezzi sono quelli di sempre, coach Olive deve ovviamente fare i conti con le condizioni di capitan Conte, assente con Avellino, e Mattia Graziano, uscito nel primo quarto, sul cui utilizzo le riserve verranno sciolte solo a ridosso della partita.

“Abbiamo le capacità per uscire da questo momento non facile – ha detto Diego Corral a Cosmopolismedia –, non dobbiamo far differenza tra partite in casa e fuori casa, il nostro atteggiamento dev’essere lo stesso. Con Avellino siamo arrivati all’ultimo quarto un po’ scarichi di energia, loro potevano contare su tutte le rotazioni possibili, mentre noi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Gli ultimi dieci minuti ci hanno visto calare leggermente dal punto di vista fisico e ci siamo fatti rimontare, poi c’era anche il ferro che sputava fuori molti dei nostri tiri. La componente fortuna ha sicuramente il suo ruolo in queste partite”.

Seconda in classifica in coabitazione con Luiss Roma e Caserta all’inseguimento dell’imbattuta Ruvo, la Nuova Cestistica Bisceglie di coach Nunzi ha un quintetto e non solo di grande rilievo con diverse frecce a disposizione, a trascinare i Lions c’è sicuramente Filiberto Dri che ha schiantato Salerno dall’alto dei suoi 27 punti, costantemente in doppia cifra al pari dell’esperto Matteo Bini, ala grande senza dimenticare il forte pivot Dip, il giovane play Dron e Raphael Chiti costantemente in quintetto. A cui vanno aggiunti il play tiratore Borsato, i giovani ma già con grande impatto sul parquet Pieri che ha un grande curriculum ( scuola Pallacanestro Trieste e lo scorso anno a Udine in A2) e Vavoli, mentre da un contributo dalla panchina nelle rotazioni Armando Verazzo.

Arbitri dell’incontro: Antonio Giunta di Ragusa e Andrea Parisi di Catania. MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

