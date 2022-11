Basket C/F: NB Taranto, con Pink Bari non una sfida qualunque

Condividi su...

Linkedin email

Contro la Pink Bari Basket non sarà una partita come le altre per la Nuovi Orizzonti Taranto. Ogni derby è da sempre sentito nella città ionica e sabato in trasferta, le ragazze di coach Orlando sono chiamate non solo a confermare il pregevole inizio di campionato composto da due vittorie contro Mesagne e Ruvo, ma anche ad una prova d’orgoglio. Alla guida del team bianco rosso, c’è l’ex Palagiano, che ben conosce buona parte dell’organico della Nuovi Orizzonti Taranto. L’emozione che ci sarà all’inizio del match, darà poi spazio ad una prova agonistica che non baderà a nessuna emozione. Contro Ruvo Palmisano, Ciminelli e De Pace sono state autrici di una prestazione sopra le righe e contro la Pink Bari sarà nuovamente la forza del gruppo a dover fare la differenza.

Lo conferma nel corso di un’intervista il playmaker Alessandra Viesti: “Le prime due gare di campionato ci hanno consentito di fare un po’ di rodaggio, permettendo di amalgamare le nuove giocatrici, con noi che siamo rimaste dalla scorsa stagione. La nostra società è giovane, ma veniamo da un buon campionato. La gara contro Bari è sentita, anche perché è guidata dal nostro ex allenatore Palagiano che ci ha cresciuto. Ora abbiamo Orlando e con lui stiamo lavorando bene.”

Le due vittorie sono giunte con uno scarto importante hanno confermato la forza del gruppo.

“Lo confermo. Con i nuovi innesti, come Palmisano, stiamo avendo un grosso aiuto. Tutti i punti in partita sono distribuiti e questo conferma il valore della squadra e che complessivamente ci divertiamo.”

Contro Ruvo ci sono stati circa 400 spettatori, un tifo importante…

“Non ci aspettavamo tanti spettatori. Siamo rimaste piacevolmente sorprese. Il pubblico aiuta molto, è certamente la “donna” in più in campo. Speriamo ci seguano sempre di più e che si divertano.”

Che campionato ti aspetti?

“Ci riserverà molte sorprese. Le prime due partite le abbiamo ben gestite, ma non sarà sempre così. Ci sono squadre e giocatrici importanti, ogni partita ha una sua storia, non dobbiamo vedere la classifica, vogliamo recitare un ruolo importante nel torneo e le aspettative sono alte.”