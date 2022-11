Basket B/M: Monopoli a Corato per dimenticare ko con Sant’Antimo

Condividi su...

Si gioca domenica alle 18 al PalaLosito. In settimana, i coratini hanno cambiato allenatore con Giovanni Putignano che è subentrato a Marco Verile

Dopo le tre sconfitte subite all’ultimo secondo nelle ultime quattro partite, la White Wise Basket Monopoli va a far visita a Corato, compagine che proprio in settimana ha cambiato allenatore: in settimana, Giovanni Putignano ha preso il posto di Marco Verile, artefice della promozione in serie B dei coratini. Verile ha pagato le sole due vittorie in otto partite maturate sinora. Per Monopoli, altra partita molto importante e prima due trasferte consecutive (sabato prossimo gli uomini di Salvemini saranno impegnati a Caserta, poi due partite consecutive in casa in quattro giorni contro Pescara e Sala Consilina).

Si entra nel vivo e non si può più sbagliare, come chiede Giorgio Salvemini: “Affrontiamo una squadra che proprio in settimana ha cambiato allenatore– esordisce Salvemini- e che può annoverare un roster d’esperienza molto elevata. Inoltre, giochiamo su un campo molto caldo dal punto di vista ambientale. Noi, senza troppi giri di parole, dobbiamo metterci senso di responsabilità, e giocare ogni possesso come se fosse quello della vita. Quello che ci sta mancando– ammette coach Salvemini- è capire le cose da fare in determinati momenti della partita. Non dobbiamo lasciare campo aperto agli avversari, dobbiamo essere bravi nella gestione dei rimbalzi e metterci intensità e durezza. Non solo – prosegue coach Salvemini – perché l’aspetto fondamentale è che dobbiamo essere cinici. Domenica, quando siamo andati sul 61-57 ed avevamo tutta l’inerzia dalla nostra parte, abbiamo consentito a Sant’Antimo di rientrare subito in partita. Nella pallacanestro, quando vedi un avversario in difficoltà, devi avere il giusto cinismo per chiudere la partita. Noi– conclude Salvemini- dobbiamo crescere nel capire che ogni possesso è fondamentale, dal primo all’ultimo minuto”. Si gioca domenica alle 18 al PalaLosito di Corato.



Classifica

Ruvo 14

Bisceglie, Caserta, Roma 12

Avellino, Cassino 10

Sant’Antimo, Roseto, Taranto, Salerno 8

Monopoli, Teramo 6

Pescara, Sala Consilina, Corato 4

Pozzuoli 0

Programma 9a Giornata

27/11/2022 Diesel Tecnica Sala Consilina – Ble Juvecaserta

27/11/2022 Adriatica Industriale Corato – White Wise Basket Monopoli

27/11/2022 IVPC Del Fes Avellino – Liofilchem Roseto

27/11/2022 Bava Pozzuoli – Lars Virtus Arechi Salerno

27/11/2022 Lions Bisceglie – CJ Basket Taranto

27/11/2022 Geko PSA Sant’Antimo – Teramo a Spicchi 2K20

27/11/2022 BPC Virtus Cassino – Luiss Roma

27/11/2022 Pescara Bk 2.0 – Tecnoswitch Ruvo di Puglia