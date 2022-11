Condividi su...

Se da un lato i ragazzi di coach Patella vogliono invertire il trend negativo lontano dal PalaLosito (3 sconfitte in altrettante partite), dall’altro la Juve Trani, reduce dal pesante ko rimediato a Bari per 118-70, è ancora alla ricerca del primo successo in campionato dopo ben 6 sconfitte consecutive che le consentirebbe di schiodarsi dall’ultimo posto in classifica condiviso con Mesagne.

I bianconeri di coach Slavko Djukic, orfani di Fabio Galantino che nelle scorse settimane si è accasato a Molfetta, sono una delle formazioni con l’età media più bassa dell’intera Serie C Gold: i giocatori con più talento e più punti nelle mani sono sicuramente la guardia classe 2001 Stefano Savino Miccoli (8.8 punti per partita), il 25enne play argentino Franco Morales Ruesga, autore di 16.3 punti per allacciata di scarpe, e l’ala forte ceca classe 1992 Jakub Kasa che ha messo a referto ben 85 punti in 6 partite.

Appuntamento a domenica alle 18.30 al PalaAssi di Trani. La partita sarà arbitrata dai signori Lino Laveneziana di Monopoli e Vito Franco di Bitritto.