Basket B/Int: Virtus Molfetta inarrestabile, terza vittoria consecutiva

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta non delude nella sua terza uscita ufficiale in questo Campionato di Serie B Interregionale, la seconda lontana dal Pala Poli. Al Pala Pinto di Mola di Bari gli uomini di Sergio Carolillo, dominano i padroni di casa e ottengono la terza vittoria consecutiva. Tra biancoazzurri e New Basket Mola finisce 96-79 al termine di un match senza storia che ha mostrato una Virtus nettamente superiore agli avversari con tanto dinamismo e agonismo.

Un pre match insolito da raccontare considerando che mentre agli atleti è stato consentito l’accesso Pala Pinto alle 16.30, ai dirigenti accompagnatori è stato impedito di accedere al palazzetto sino alle ore 17. Il primo quarto è completamente di marca Virtus che fa subito intendere agli avversari il suo valore. E’ capitan Formica ad aprire le marcature biancoazzurre realizzando una tripla che mette i suoi sul binario giusto. Un vantaggio che si fa sempre più cospicuo con le realizzazioni di Sirakov, Aramburu e Donati.

La risposta del Mola è timida e si scontra con il buon assetto difensivo della Virtus. E’ Laquintana a provare ad impensierire proprio la difesa biancoazzurra che tuttavia va al primo riposo con un +20 su Mola. 37-13 il parziale alla fine del primo quarto. Non cambia l’atteggiamento degli uomini di Carolillo nel secondo quarto, spinti, nonostante si giocasse in trasferta, da una buona fetta di pubblico a testimonianza di come Molfetta sia sempre più legata a questa squadra.

Considerando l’importante vantaggio acquisito ( 44-17 dopo 3 minuti dall’inizio della seconda frazione di gara), il coach manda in campo anche atleti sino meno impiegati come Sadreika. E’ una squadra molto attenta soprattutto da un punto di vista difensivo la Virtus vista nei primi dieci minuti con una percentuale di realizzazione molto alta.

Nel secondo quarto vanno puntualmente a segno Calisi e ancora Sirakov, Aramburu, Stefanini e Formica. Tra gli avversari sono soprattutto Birra e ancora il giovane Laquintana a tenere a galla i suoi, ma il tabellone alla fine del secondo quarto dice 57-31 per la Virtus Molfetta. E’ Aramburu a riaprire le marcature ad inizio terzo quarto, a cui si aggiungono quelle di Paglia, Stefanini e di un mai sazio Sirakov. Il massimo vantaggio Virtus acquisito è di un + 38 sul risultato di 78-40 a meno di tre minuti dalla fine del terzo quarto che si conclude sul risultato di 82-49 per la Virtus.

Sin qui una partita condotta in modo impeccabile dai biancoazzurri che tuttavia ripartono nell’ultimo quarto con un atteggiamento più permissivo. Nell’ultimo quarto la Virtus rallenta i ritmi, imposta gli ultimi minuti di gara sul controllo del match e Mola riesce a rosicare qualche punto. Sono capitan Formica e infine Stefanini a chiudere i conti regalando alla Virtus il terzo successo consecutivo. 96-79 il risultato finale.

«E’ stata sicuramente una bella Virtus con un primo e secondo quarto stellari – ha commentato a fine gara il Presidente Andrea Bellifemine – con gli ultimi due quarti disputati con meno intensità come prevedibile visto il largo vantaggio. Quando vedi che oltre cento persone ti seguono fuori casa da Molfetta è motivo di orgoglio e assume un significato tutto particolare. Per quelli che sono i nostri obiettivi stagionali – ha proseguito Bellifeminie – posso dire che abbiamo costruito una squadra per puntare ad una salvezza tranquilla arrivando tra le prime 6 posizioni poi, è chiaro, che tutto quello che verrà in più non può che farci piacere».

Contro Mola è stato il miglior realizzatore con ben 23 punti realizzati. Si tratta di Jon Ander Aramburu che ha fine gara si è così espresso: «Sono davvero molto contento per questa vittoria e di come la squadra ha interpretato la gara, dobbiamo soltanto continua su questa strada lavorando in allenamento e pensando ad un percorso gara dopo gara». Sarà nuovamente il Pala Poli a sospingere la Virtus domenica 22 ottobre nella quarta giornata di campionato contro la Dinamo Basket Brindisi.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Calisi 12, Aramburu 23, Sirakov 21, Stefanini 11, Formica 11, Donati 5, Paglia 4, Annese 0, Mezzina ne, Sadreika 0, Sasso 3. All. Carolillo

New Basket Mola: Gangale 6, Birra 18, Laquintana 17, Catani 4, Sivo 0, Vidakovic 2, Trombetta 0, Guido 19, Di Palma 0, Lepore 0, Pinto 0, Barnaba 13- All. Castellitto

