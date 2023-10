Basket B/Int: Virtus Molfetta alla prova Brindisi

Tre vittorie su tre, sei punti in classifica e la possibilità di continuare a inanellare successi consecutivi. Poche parole per introdurre la quarta giornata di andata del Campionato di Serie B Interregionale che, nuovamente tra le mura amiche, vedrà opposte la DAI Optical Virtus Basket Molfetta e la Dinamo Basket Brindisi in programma domenica 22 ottobre alle ore 19.30 al Pala Poli.

Dinanzi due squadre che si sono già scontrate la passata stagione nel campionato di Serie C Gold e che tornano a sfidarsi entrambe in una categoria diversa, dove la Virtus al momento non ha sfigurato. A fare la sua parte sarà ancora una volta il pubblico che continua a rappresentare quell’arma in più per i biancoazzurri. Lo si è visto domenica scorsa in trasferta a Mola quando circa 100 supporters hanno seguito e sostenuto la squadra dagli spalti.

Domenica, al Pala Poli, ci si attende un’altra grande risposta di pubblico con una nuova festa dello sport di marca biancoazzurra. I ragazzi allenati da coach Carolillo arrivano alla prossima partita casalinga con un ritrovato entusiasmo dopo una prova magistrale contro Mola. Quelle nubi che si erano addensate sulla squadra dopo la brutta prova contro Lucera (comunque premiata da una vittoria) sembrano essere già lontane.

Nonostante il presidente Andrea Bellifemine in settimana abbia fissato l’obiettivo stagionale in una salvezza da raggiungere tranquillamente, nell’ambiente c’è fiducia e convinzione di poter provare ad alzare ulteriormente l’asticella. Se ne potrà, eventualmente, riparlare dopo il match casalingo contro il Brindisi su cui tutti i riflettori sono al momento puntati.

Partendo da un’analisi dell’ultimo match e in previsione della partita contro i salentini, queste sono state le dichiarazioni dell’assistant coach Guido Vittorio: «Domenica affrontiamo una delle squadre più forti di questo campionato – ha affermato – dotata di un quintetto davvero molto promettente. Dovremo essere bravi a limitare la loro transizione, a limitare i loro uno contro uno e a ripetere la stessa prestazione offensiva vista contro Mola. Dopo Lucere c’è stata una buona risposta in termini di gioco, sia in attacco che in difesa. Adesso a noi il compito di dare continuità a questa prestazione».

Soddisfazione è stata espressa, per il buon inizio stagione, da Davide Mezzina. «Stiamo attraversando un ottimo periodo e stiamo ben lavorando con lo staff tecnico – ha sottolineato – dobbiamo continuare su questa strada ed essere bravi a mantenere la stessa intensità durante gli allenamenti e durante le gare. Sono davvero molto contento per il sostegno che il pubblico ci sta dando che per un giocatore significa davvero tanto. Contro Brindisi ci aspetta una squadra ben attrezzata per far bene in questa categoria, nonostante non stiano attraversando un buon momento».

Ed effettivamente la Dinamo Basket Brindisi non sta attraverso uno dei suoi migliori periodi in termini di risultati. La classifica li vede a zero punti dopo tre giornate, il che significa tre sconfitte su tre. L’ultima quella rimediata in casa domenica scorsa contro l’Angri Pallacanestro per 77-84. Tuttavia è un avversario da non sottovalutare perché dotato di un roster di tutto rispetto a partire da Brunetti, Procopio, Musa e lo svedese Drammeh. E’ una squadra molto giovane, dinamica che proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la Virtus.

