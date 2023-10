Basket C/M: Pavimaro Molfetta vuol scacciare i fantasmi di Trinitapoli

La Pavimaro Molfetta è pronta, sabato sera, a fare il suo esordio casalingo, sul parquet del PalaPoli nel campionato di Serie C unica: affronterà il Valentino BK Castellaneta in un confronto che sembra impari, almeno sulla carta, in favore degli uomini diretti dal tecnico Giovanni Gesmundo, lo scorso anno proprio sulla panchina della formazione tarantina. Ma il deludente esordio di Trinitapoli, con Canusium (86-80) nella prima giornata del torneo regionale, ha fatto scattare subito un campanello d’allarme in casa biancorossa.

«Il rimpianto è sicuramente per aver dilapidato 13 punti alla fine – è l’analisi a mente fredda di Francesco Infante, MVP di domenica sera -. Una partenza come quella è forse giustificabile dal fatto che era la prima gara contro una squadra di valore quest’anno e non eravamo abituati a quel livello di intensità. Dopo l’intervallo abbiamo fatto vedere chi siamo, ma la non-gestione degli ultimi 4 minuti della sfida da parte di noi veterani che eravamo in campo – non le manda a dire l’ex Corato – è stata sciagurata».

A caccia del riscatto. E anche per questo la Pavimaro, contro la squadra tarantina dell’ex Begić, l’ala croata lo scorso anno a Molfetta con tanti punti nelle mani, non cercherà soltanto di vincere e conquistare il primo successo stagionale, ma anche di convincere: «Con Castellaneta – ha detto ancora Infante – arriviamo pronti a giocare davanti al nostro pubblico e sul campodi casa».

Quella biancorossa, reduce dal primo ko stagionale (59-64 interno con Barletta) e allenata da coach Vito Console, successore di Gesmundo, è una squadra solida, di tutto rispetto: oltre a Begić, protagonista del salto di categoria della squadra di Nicola Solimini e secondo miglior capocannoniere del campionato di C Silver, annovera anche Calò, play-maker lo scorso anno con la maglia della Dinamo Brindisi, dove ha vinto proprio conCastellaneta i play-off per il salto in B Interregionale, senza dimenticare i vari Markovic, Carpignano e Datuowei.

«Contro di loro – ha concluso Infante, lungo nativo di Foggia tornato in riva all’Adriatico in estate – dobbiamo essere molto bravi a mettere la partita subito in ghiaccio e non dargli neanche l’idea di avere una chance per potersela giocare». L’obiettivo è quello di riscattare la delusione di Trinitapoli: l’appuntamento, dunque, è per sabato 21ottobre al PalaPoli. Palla a due fissata alle ore 19.00, apertura cancelli alle ore 18.00. Ticket: 3 euro.

Prosegue la campagna abbonamenti 2023/24. Intanto, sempre in vista dell’esordio casalingo stagionale di sabato sera, prosegue la campagna abbonamenti della Pavimaro con due differenti tipologie di scelta: Basic (a 30 euro) e Family (valida per sole due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare a 50 euro). Per sottoscrivere l’abbonamento è possibile recarsi al PalaPoli, lato via Martiri di via Fani, a Molfetta, anche venerdì sera, dalle ore 21.30 alle ore 22.30. Per maggiori informazioni sono attive le pagine social Facebook e Instagram dove sarà possibile prenotare l’abbonamento.

