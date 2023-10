Basket B/F: Dinamo Taranto, a Fasano il primo esame di maturità

Dopo la vittoria esterna di Potenza nella semifinale del Girone A di Coppa Campania, domenica sarà la volta della sfida con Fasano, in una gara che stabilirà chi accederà alla Final Four.

Superare Potenza ha donato alle ragazze di coach Orlando ulteriore consapevolezza nei propri mezzi, da un punto di vista squisitamente tecnico, ma ha anche la forza mentale di un gruppo che ogni giorno di più si va costantemente solidificando.

L’innesto di Smaliuk, che ironia della sorte aveva strappato il sorrido alla Dinamo Nuovi Orizzonti qualche mese fa, ha donato ulteriore qualità ad un roster che complessivamente può considerarsi completo e pronto per iniziare il campionato, con l’esordio fissato nel prossimo 29 ottobre.

Fasano però non sarà un avversario semplice da affrontare, ne sono consapevoli Gismondi e compagne, nonché coach Orlando che ha dichiarato: “Al momento, il nostro obiettivo principale è concentrarci sull’imminente sfida contro Fasano. Vogliamo assicurarci di raggiungere le final four e daranno tutto ciò che abbiamo per raggiungere questo traguardo. Dopo di che, passeremo a pensare al campionato, pronto a lottare e a dimostrare di cosa siamo capaci. La squadra attuale è completa e competitiva per la Serie B. Abbiamo tutte le potenzialità per fare una stagione straordinaria e lasciare il segno”.

Appuntamento quindi al Palazzetto dello Sport di Fasano domenica 22 Ottobre. Palla a due alle 18. Arbitri della gara saranno Aldo Procacci di Corato (Bari) e Pierpaolo Armenise di Bitritto (Bari).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp