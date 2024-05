Basket B/Int, Molfetta batte Orlandina: si decide tutto in Gara 3

Al Pala Poli non si passa. Questo vale anche per Capo d’Orlando che, per la seconda volte in questa stagione, a Molfetta non riesce a fare il suo gioco sino in fondo, trovando un Virtus decisa, determinata, attenta in difesa e concreta in attacco.

Settantadue ore dopo il match dell’InfodriveArena, a imporsi dinanzi a un pubblico spettacolare è la DAI Optical Virtus Basket Molfetta per 85-79, pareggiando i conti in Gara 2. Tutto si deciderà domenica, in Gara 3, ancora in Sicilia, ancora contro Capo d’Orlando.



La partita è di quelle dure, tirate e incerte sino all’ultimo secondo, caratterizzata da continui sorpassi e controsorpassi. Insomma, non adatta ai deboli di cuore. È sicuramente una Virtus diversa da quella vista 72 ore prima in Sicilia.

Gli uomini di coach Carolillo non sbagliano l’approccio e dopo appena trenta secondi vanno in vantaggio con una tripla di Calisi. Un minuto e mezzo dopo sono i padroni di casa a trovare il 3-3 sempre con un tiro da tre punti. Aramburu, Formica e Paglia permettono ai biancoazzurri di rimanere incollati agli avversari e sul 10-10 va a segno nuovamente il capitano che poco dopo regala un assist delizioso a Paglia.

L’ingresso di Sirakov si fa sentire: sul finale del primo quarto è proprio il bulgaro a prendere per mano la squadra, permettendole di chiudere dopo i primi 10 minuti in vantaggio sul 20-17. E’ancora Sirakov ad andare a segno ad inizio secondo quarto con una tripla, innescando, tuttavia, l’immediata reazione ospite che, dapprima si porta a-1 dalla Virtus e poi perfeziona il sorpasso sul 23-24.

E ’uno dei momenti cruciali della gara e questa volta è la Virtus a non farsi sorprendere: Gloria e ancora Sirakov con una magistrale realizzazione da tre punti portano Molfetta a +4 . Con una nuova impetuosa risposta, l’Orlandina ritrova il pareggio sul 30-30 per poi andare nuovamente sotto dopo l’ennesima tripla di Sirakov. Ed è ancora lui sul finale del terzo quarto a dare respiro ai suoi compagni, trovando altri tre punti che valgono il 38-36. Vivo e acceso è il terzo quarto, quello in cui, secondo dopo secondo, matura la vittoria biancoazzurra.

Prima di tornare a far sentire la pressione, Capo d’Orlando subisce i primi quattro punti della Virtus Molfetta ad opera di Aramburue Stefanini. Il pareggio degli ospiti è dietro l’angolo e si materializza sul 44-44, trascinati ancora da Jasaitis, Gatti e Moltrasio. Se le percentuali da tre dell’Infodrive si attestano come sempre molto alte, ugualmente alte sono quelle di Sirakov che continua a far punti: sua la tripla del 47-44.

Poco dopo lo imita alla perfezione Gloria per un vantaggio Virtus che non decolla. Orlandina è sempre là e raggiunge nuovamente il pari sul 54-54. Tutto da rifare per i padroni di casa che non desistono e sul finale del terzo quarto trovano un prezioso +4 dopo le realizzazioni di Calisi e Gloria.

Il penultimo parziale di 62-59 non lascia tranquilli gli uomini di Carolillo che però non si fanno più raggiungere. Macinano gioco e realizzano, sino al termine della partita, ulteriori 23 punti. Nel mezzo i continui attacchi di Capo d’Orlando tenuta abilmente a distanza dalle triple di Paglia e Stefanini, mentre Aramburu firma il canestro del +10 sul 78-68. A nulla serve l’ultimo sussulto degli ospiti perché Sirakov guadagna ripetuti falli a proprio favore e si rivela letale successivamente dalla lunetta.

Il secondo round tra Virtus Molfetta e Orlandina Basket termina sul 85-79 lasciando il verdetto finale a Gara 3, che domenica decreterà la seconda finalista, quella che affronterà Ragusa.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 12, Sirakov 25, Calisi 10, Stefanini 8, Formica 4, Paglia 14, Gloria 12, Giorgini 0, Sadreika 0, Mezzina ne, Annese ne, Plantamura ne. All. Carolillo

Infodrive Orlandina Basket: Carida 4, Jasaitis 12, Gatti 20, Mascherpa 5, Moltrasio 10, Palermo 9, Favali 4, Marini L. 12, Agbortabi 3, Mentonelli 0. All. Bolignano.

