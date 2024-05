È già iniziata la stagione 2024/2025 della New Basket Brindisi

Un aperitivo in compagnia di sponsor, parter commerciali e non solo organizzato dalla New Basket Brindisi nella splendida cornice dell’Oktagona, organizzato non tanto per salutarsi dopo il brutto epilogo della stagione 2023/2024, quanto per dare con largo anticipo il via alle 24/25. La Stella del Sud non ha perso tempo piangendo sul latte versato, ma ha pensato bene di dare immediatamente lo start ad una stagione che si preannuncia se non altro ambiziosa

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author