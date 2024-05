Un immenso Di Cesare, poi Ricci e Sibilli: il Bari è ancora in Serie B

Il capitano, poi Ricci e Sibilli. Il Bari batte la Ternana e conquista una salvezza che sa di liberazione per una piazza che quest’anno ha vissuto una serie di delusioni, ripagate, in parte dalla grande gioia al triplice fischio del Liberati di Terni.

La cronaca: subito Bari dopo quindici secondi: Nasti lavora un pallone a sinistra e serve Maiello che da fuori conclude fuori.

Accelerano i biancorossi al minuto 11: combinazione Ricci-Sibilli con conclusione del 20 deviata in angolo da Iannarilli.

Al 17’ Amatucci riceve da Casasola e calcia da fuori mancando di poco lo specchio.

26’: Favasuli entra a destra e converge: conclusione a giro che si spegne a pochi centimetri dalla porta. Risposta del Bari al minuto 30: traversone da sinistra su cui non arriva Di Cesare sul secondo palo. Valerio Di Cesare la sblocca al 1’ di recupero: angolo di Sibilli, acrobazia del capitano che la spedisce alle spalle di Iannarilli per il vantaggio.

Il Bari raddoppia al 7’ della ripresa: traversone da destra di Dorval: Benali prova a girarla verso la porta ma la prolunga per Ricci che trova lo spazio giusto per battere di nuovo Iannarilli. Palo della Ternana al minuto 14: sugli sviluppi di un corner Di Stefano non riesce a metterla in rete da pochi passi anche grazie al riflesso di Pissardo. Al 18’ della ripresa il Bari triplica: Dorval da destra cambia gioca: Sibilli la raccoglie, converge e la scarica alle spalle di Iannarilli per la terza volta. Nasti divora lo 0-4 un minuto dopo: a tu per tu la sua conclusione viene deviata in angolo. Iannarilli ancora decisivo al 25’ quando ferma Dorval lanciato a rete a tu per tu. I biancorossi non soffrono più e il triplice fischio sa di liberazione: l’anno prossimo sarà ancora Serie B.

